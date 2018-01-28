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Юбилей Ольги Кабо

28 января
2018 год

Новости кино >>
28 января 2018
Сегодня, 28 января, отмечает юбилей популярная советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, действительный член Ассоциации каскадёров России и просто красивая женщина Ольга Кабо.

Юбилей Ольги Кабо

Ольга Игоревна Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве. В 1985-м окончила специализированную школу с театрально-литературным уклоном при театральном училище имени Щепкина. Кроме того, она училась в музыкальной школе при консерватории, а с 1980 по 1985 годы занималась в Театре юного москвича при Дворце пионеров на Ленинских горах. В 1989-м окончила ВГИК (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой). В 90-х входила в труппы Театра Армии и Театра современной оперы под руководством Алексея Рыбникова. С 2002 года является актрисой Театра имени Моссовета.

В кино дебютировала в пятнадцатилетнем возрасте эпизодической ролью горничной в музыкальной биографической ленте Эмиля Лотяну «Анна Павлова», а уже через год, в 1984-м, она сыграла главную героиню в молодёжной драме «И повторится всё».

Юбилей Ольги Кабо

На счету актрисы более 70 ролей в кино и на телевидении, среди которых Фьорелла («Миллион в брачной корзине»), Марена («Юность Бемби»), прохожая из Свердловска («Где находится нофелет?»), Изабелла де Круа («Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии»), экскурсовод Лена («Приморский бульвар»), Черепашка («Две стрелы. Детектив каменного века»), Миррина («Комедия о Лисистрате»), Роксана («Сирано де Бержерак»), Ольга Викторовна («Любовь немолодого человека»), Таня («Провинциалки»), Эмма («Рыцарский замок»), Ксения Николаевна («Умирать не страшно»), Мария («Чокнутые»), герцогиня де Шеврез («Мушкетёры двадцать лет спустя»), Сара Драммонд («Убийство в Саншайн-Менор»), Мать Элли и Волшебница Стелла («Волшебник Изумрудного города»), Ольга («Крестоносец»), Мари Туше («Королева Марго»), Рита Сарматова («Сармат»), Анна Филипповна («В лесах и на горах»), Ирина Крылова («Дом у большой реки»), пани Марта («1812: Уланская баллада») и многие другие.

В 2007 году дебютировала в качестве певицы с песней «Я не солгу!». Часто выступает совместно с Ниной Шацкой. В этом году следует ожидать две работы с её участием: сериал «Журавль в небе» и комедию Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».
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