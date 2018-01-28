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Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

28 января
2018 год

Новости кино >>
28 января 2018
Благодаря исполнительнице роли Арьи Старк Мейзи Уильямс стало известно, когда именно следует ожидать премьеру восьмого ‒ заключительного ‒ сезона «Игры престолов».

Арья Старк

«Мы заканчиваем съёмки в декабре, а первые эпизоды увидят свет на HBO уже в апреле [2019-го]. Да, на постпродакшн этих масштабных серий уйдёт четыре месяца, и в окончательной версии монтажа нужно уместить очень многие вещи. Никто не хочет спешить с созданием восьмого сезона. Наша обязанность перед зрителями и фанатами ‒ выложиться по полной и сделать грандиозный финал», ‒ проговорилась актриса о дате релиза долгожданного продолжения популярного фэнтези-сериала в интервью изданию Metro.

Шесть финальных серий экранизации цикла романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня» ставят Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Мигель Сапочник и Дэвид Наттер.
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