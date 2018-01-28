Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года

Благодаря исполнительнице роли Арьи Старк Мейзи Уильямс
стало известно, когда именно следует ожидать премьеру восьмого ‒ заключительного ‒ сезона «Игры престолов»
.
«Мы заканчиваем съёмки в декабре, а первые эпизоды увидят свет на HBO уже в апреле [2019-го]. Да, на постпродакшн этих масштабных серий уйдёт четыре месяца, и в окончательной версии монтажа нужно уместить очень многие вещи. Никто не хочет спешить с созданием восьмого сезона. Наша обязанность перед зрителями и фанатами ‒ выложиться по полной и сделать грандиозный финал», ‒
проговорилась актриса о дате релиза долгожданного продолжения популярного фэнтези-сериала в интервью изданию Metro
.
Шесть финальных серий экранизации цикла романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня»
ставят Дэвид Бениофф
, Д. Б. Уайсс
, Мигель Сапочник
и Дэвид Наттер
.
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