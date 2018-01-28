Анжела Сарафян и Грэйс Виктория Кокс присоединились к фильму про Теда Банди

К актёрской команде картины Джо Берлингера «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный»
, посвящённой серийному убийце Теду Банди
, присоединилась Анжела Сарафян
, Джеффри Донован
и Грэйс Виктория Кокс
(«Твин Пикс»
), сообщают Deadline и THR.
Звезда «Мира Дикого Запада»
предстанет в образе Джоанны ‒ близкой подруги девушки Банди (Лили Коллинз
). Кокс станет жертвой маньяка, которая опознает подсудимого. А Доновану досталась роль первого адвоката Банди.
Лента, основанная на сценарии Майкла Верви
, расскажет об отношениях пресловутого психопата и насильника Теда Банди (Зак Эфрон
) и его девушки Элизабет Клопфер, которая в конце концов сдала его полиции. В 1979 году над Банди состоялся суд под председательством бывшего офицера полиции Майами Эдварда Коварта (Джон Малкович
), на котором был вынесен смертельный приговор, приведённый в исполнение лишь спустя десять лет.
Дата релиза биографического триллера неизвестна.
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