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Анжела Сарафян и Грэйс Виктория Кокс присоединились к фильму про Теда Банди

28 января
2018 год

Новости кино >>
28 января 2018
К актёрской команде картины Джо Берлингера «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный», посвящённой серийному убийце Теду Банди, присоединилась Анжела Сарафян, Джеффри Донован и Грэйс Виктория Кокс («Твин Пикс»), сообщают Deadline и THR.

Анжела Сарафян и Грэйс Виктория Кокс присоединились к фильму про Теда Банди

Звезда «Мира Дикого Запада» предстанет в образе Джоанны ‒ близкой подруги девушки Банди (Лили Коллинз). Кокс станет жертвой маньяка, которая опознает подсудимого. А Доновану досталась роль первого адвоката Банди.

Лента, основанная на сценарии Майкла Верви, расскажет об отношениях пресловутого психопата и насильника Теда Банди (Зак Эфрон) и его девушки Элизабет Клопфер, которая в конце концов сдала его полиции. В 1979 году над Банди состоялся суд под председательством бывшего офицера полиции Майами Эдварда Коварта (Джон Малкович), на котором был вынесен смертельный приговор, приведённый в исполнение лишь спустя десять лет.

Дата релиза биографического триллера неизвестна.
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Анжела Сарафян и Грэйс Виктория Кокс присоединились к фильму про Теда Банди фотографии
Лили Коллинз в фильме «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный»
На съёмках фильма «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный»
На съёмках фильма «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный»
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