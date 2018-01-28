Заказан пилот новых «Зачарованных»

Каналом The CW официально заказана пилотная серия феминистского перезапуска «Зачарованных»
.
Согласно Deadline, шоураннером сериала выступает Дженни Снайдер
(«Девственница Джейн»
), а исполнительными продюсерами числятся Джессика О'Тул
и сценаристка проекта Эми Рардин
. Режиссёрское кресло пилота займёт Брэд Силберлинг
.
Зрителям поведают о трёх сёстрах Холливелл, проживающих в современном Сан-Франциско, которым на роду написано пойти по пути чародеек и бороться со всевозможным злом.
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