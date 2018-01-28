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Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса

28 января
2018 год

Новости кино >>
28 января 2018
Опубликованы свежие кадры из фантастического нуара Данкана Джонса «Немой», чья премьера состоится 23 февраля на Netflix.

Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса

Сюжет картины развернётся в Берлине образца 2056 года, превратившемся из-за наплыва иммигрантов в подобие Касабланки. Немой хозяин бара Лео Бейлер (Александр Скарсгард) из-за поисков своей пропавшей любимой женщины открывает для себя тёмную сторону города, где ему попадается парочка странноватых американских хирургов, возможно, знающих о судьбе подруги Бейлера.

В фильме заняты Пол Радд, Джастин Теру и Сэм Рокуэлл. Сценарий написал сам Джонс совместно с Майклом Робертом Джонсоном.

30 января публике будет представлен дебютный трейлер «Немого».
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Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса фотографии
Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса фотографии
Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса фотографии
Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса фотографии
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