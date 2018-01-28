Опубликованы кадры из «Немого» Данкана Джонса

Опубликованы свежие кадры из фантастического нуара Данкана Джонса «Немой»
, чья премьера состоится 23 февраля
на Netflix.
Сюжет картины развернётся в Берлине образца 2056 года, превратившемся из-за наплыва иммигрантов в подобие Касабланки. Немой хозяин бара Лео Бейлер (Александр Скарсгард
) из-за поисков своей пропавшей любимой женщины открывает для себя тёмную сторону города, где ему попадается парочка странноватых американских хирургов, возможно, знающих о судьбе подруги Бейлера.
В фильме заняты Пол Радд
, Джастин Теру
и Сэм Рокуэлл
. Сценарий написал сам Джонс совместно с Майклом Робертом Джонсоном
.
30 января
публике будет представлен дебютный трейлер «Немого».
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