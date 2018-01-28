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Умерла Мария Саакян

28 января
2018 год

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28 января 2018
Режиссёр Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет.

Умерла Мария Саакян

Эту печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook кинокритик Андрей Плахов: «Умерла Мария Саакян. Талантливый режиссёр и хороший человек. Автор фильмов "Прощание", "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе. Последний раз встречались с ней на неделе российского кино в Бразилии, она была со своим младшим ребенком. Мария ‒ мать пятерых детей, они сейчас в США, её муж ‒ американец армянского происхождения. Её убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины».

Мария Сергеевна Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1996-м поступила во ВГИК на факультет режиссуры кино и телевидения, который окончила в 2003-м. Её дипломная работа «Прощание» была показана в программах МКФ в Оберхаузене и Роттердамского кинофестиваля, а также получила Гран-При фестиваля «Золотой абрикос», специальное упоминание Международного Кинофестиваля в Фано, приз от компании Кодак на фестивале ВГИК и диплом фестиваля «Святая Анна».
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