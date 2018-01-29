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«Санденс» подвёл итоги

29 января
2018 год

Новости кино >>
29 января 2018
Лента американского режиссёра иранского происхождения Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» завоевала приз большого жюри фестиваля независимого кино «Санденс» в категории «Лучшая драма производства США». Среди зарубежных работ победу одержала драма турецкого режиссёра Толга Карачелика «Бабочки». С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте престижного смотра, чья церемония вручения наград состоялась в воскресенье вечером.

Максим Арбугаев
фото: moviestart.ru

В документальном конкурсе лучшей американской неигровой лентой признан «Кайлаш» Дерека Донина, а зарубежной ‒ «Отцы и сыновья» сирийца Талала Дерки. Зрителям же больше пришлись по душе неигровые картины «Приговор» Руди Валдеза и «Дом» Александры Шива. Призы зрительских симпатий также достались фильмам «Бремя» американца Эндрю Хеклера и «Виновный» датского режиссёра Густава Мюллера.

Все призы за режиссуру в этом году согласно тенденциям, сложившимся в Голливуде за последние несколько месяцев, получили женщины-режиссёры: Изольд Угаботир (исландский «Дышите спокойно»), Сэнди Тэн (сингапурские неигровые «Прогульщики»), Александрия Бомбак («На её плечах») и Сара Коланджело (драма «Воспитатель детского сада»).

Всего на «Санденсе» было вручено наград более чем в 30 категориях. В том числе достались призы и российским фильмам. В частности, документальный фильм Максима Поздоровкина «Наш новый президент» отметили специальным жюри за монтаж, российско-швейцарский неигровой «Генезис 2.0» наградили спецпризом за операторскую работу Максима Арбугаева и Петера Индерганда, а триллер Аниша Чаганти «Поиск», чьим продюсером является Тимур Бекмамбетов, получил главный приз зрительской секции NEXT и спецприз Фонда Альберта Слоана.
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Награда фильму «Бремя»
Награда фильму «Поиск»
Награда фильму «Виновный»
Награда фильму «Бабочки»
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