«Санденс» подвёл итоги

Лента американского режиссёра иранского происхождения Дезире Акхаван «Неправильное воспитание Кэмерон Пост»
завоевала приз большого жюри фестиваля независимого кино «Санденс»
в категории «Лучшая драма производства США». Среди зарубежных работ победу одержала драма турецкого режиссёра Толга Карачелика «Бабочки»
. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте
престижного смотра, чья церемония вручения наград состоялась в воскресенье вечером.
В документальном конкурсе лучшей американской неигровой лентой признан «Кайлаш» Дерека Донина
, а зарубежной ‒ «Отцы и сыновья»
сирийца Талала Дерки
. Зрителям же больше пришлись по душе неигровые картины «Приговор» Руди Валдеза
и «Дом» Александры Шива
. Призы зрительских симпатий также достались фильмам «Бремя»
американца Эндрю Хеклера
и «Виновный»
датского режиссёра Густава Мюллера
.
Все призы за режиссуру в этом году согласно тенденциям, сложившимся в Голливуде за последние несколько месяцев, получили женщины-режиссёры: Изольд Угаботир
(исландский «Дышите спокойно»
), Сэнди Тэн
(сингапурские неигровые «Прогульщики»
), Александрия Бомбак
(«На её плечах»
) и Сара Коланджело
(драма «Воспитатель детского сада»
).
Всего на «Санденсе» было вручено наград более чем в 30
категориях. В том числе достались призы и российским фильмам. В частности, документальный фильм Максима Поздоровкина «Наш новый президент»
отметили специальным жюри за монтаж, российско-швейцарский неигровой «Генезис 2.0»
наградили спецпризом за операторскую работу Максима Арбугаева
и Петера Индерганда
, а триллер Аниша Чаганти «Поиск»
, чьим продюсером является Тимур Бекмамбетов
, получил главный приз зрительской секции NEXT и спецприз Фонда Альберта Слоана.
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