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«Логан», «Форма воды» и «Бегущий по лезвию 2049» получили награды за декорации

29 января
2018 год

Новости кино >>
29 января 2018
В Голливуде состоялась 22-я церемония вручения ежегодной премии Американской гильдии художников-постановщиков (Art Directors Guild).

«Логан», «Форма воды» и «Бегущий по лезвию 2049» получили награды за декорации

В киноконкурсе победу одержали «Логан» (лучшая работа художника-постановщика в современном фильме), «Форма воды» (исторический фильм) и «Бегущий по лезвию 2049» (фэнтези). Среди мультфильмов отметили «Тайну Коко».

В телевизионной секции статуэтки достались «Игре престолов», «Рассказу служанки», «Уиллу и Грейс», «Чёрному зеркалу» и «Блеску». Кроме того, одну из наград получила компьютерная игра Star Wars Battlefront II.

Полный список лауреатов опубликован на сайте Гильдии.
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