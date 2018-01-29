«Логан», «Форма воды» и «Бегущий по лезвию 2049» получили награды за декорации

В Голливуде состоялась 22-я церемония вручения ежегодной премии Американской гильдии художников-постановщиков
(Art Directors Guild).
В киноконкурсе победу одержали «Логан»
(лучшая работа художника-постановщика в современном фильме), «Форма воды»
(исторический фильм) и «Бегущий по лезвию 2049»
(фэнтези). Среди мультфильмов отметили «Тайну Коко»
.
В телевизионной секции статуэтки достались «Игре престолов»
, «Рассказу служанки»
, «Уиллу и Грейс»
, «Чёрному зеркалу»
и «Блеску»
. Кроме того, одну из наград получила компьютерная игра Star Wars Battlefront II
.
Полный список лауреатов опубликован на сайте Гильдии
.
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