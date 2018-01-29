Стивен Спилберг предпочёл Индиану Джонса «Вестсайдской истории»

Стивен Спилберг
планирует сначала поставить пятый фильм об Индиане Джонсе
, а затем возьмётся за ремейк «Вестсайдской истории»
, уточняет THR.
Съёмки продолжения популярной киносерии об археологе-авантюристе должны начаться в 2019 году. Главную роль вновь исполнит Харрисон Форд
, продюсером числится Джордж Лукас
, а музыку напишет Джон Уильямс
. Все четверо работают над приключениями Индианы с первого фильма киносаги.
Мировая премьера «Индианы Джонса 5»
намечена на 10 июля 2020
года.
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