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Стивен Спилберг предпочёл Индиану Джонса «Вестсайдской истории»

29 января
2018 год

Новости кино >>
29 января 2018
Стивен Спилберг планирует сначала поставить пятый фильм об Индиане Джонсе, а затем возьмётся за ремейк «Вестсайдской истории», уточняет THR.

Стивен Спилберг предпочёл Индиану Джонса «Вестсайдской истории»

Съёмки продолжения популярной киносерии об археологе-авантюристе должны начаться в 2019 году. Главную роль вновь исполнит Харрисон Форд, продюсером числится Джордж Лукас, а музыку напишет Джон Уильямс. Все четверо работают над приключениями Индианы с первого фильма киносаги.

Мировая премьера «Индианы Джонса 5» намечена на 10 июля 2020 года.
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Стивен Спилберг готовит ремейк «Вестсайдской истории»
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