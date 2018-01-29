Алексей Воробьёв слышит вас

Десятисерийный детективный триллер Евгения Бедарева расскажет о человеке с уникальной способностью различать звуки, улавливать неслышные для обычных людей шумы. Его зовут Александр Бертенёв, а для друзей он Шуберт. Александр работает звукорежиссёром, но несколько лет назад всего одна ошибка помешала его карьере сотрудника антитеррористического отдела. Трагические события снова приводят его в спецслужбу. Неизвестные убивают его жену Ольгу, а после громят квартиру. Через некоторое время он выясняет, что у любимой женщины, которую он считал обычным психологом, была тайная и опасная вторая жизнь. Кто и за что её убил? Это главная загадка, которую разгадывает герой с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
«В этом фильме, как и во всех других, практически все трюки я выполнил сам. Надо сказать, что было много сцен с драками и стрельбой, но дело в том, что Шуберт ‒ это единственный персонаж в моей фильмографии, который совершенно не умеет драться и стрелять, поэтому на этот раз это я получал "в бубен" в каждой сцене, где были драки. Однако, зрителям будет интересно увидеть, как Шуберт сможет использовать свой слух, чтобы, не умея стрелять, попасть точно в цель, когда это потребуется», ‒ рассказал Алексей Воробьёв о своей новой роли.
обсуждение >>