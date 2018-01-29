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Алексей Воробьёв слышит вас

29 января
2018 год

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29 января 2018
В новом сезоне на НТВ состоится премьера сериала «Шуберт» с Алексеем Воробьёвым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Десятисерийный детективный триллер Евгения Бедарева расскажет о человеке с уникальной способностью различать звуки, улавливать неслышные для обычных людей шумы. Его зовут Александр Бертенёв, а для друзей он Шуберт. Александр работает звукорежиссёром, но несколько лет назад всего одна ошибка помешала его карьере сотрудника антитеррористического отдела. Трагические события снова приводят его в спецслужбу. Неизвестные убивают его жену Ольгу, а после громят квартиру. Через некоторое время он выясняет, что у любимой женщины, которую он считал обычным психологом, была тайная и опасная вторая жизнь. Кто и за что её убил? Это главная загадка, которую разгадывает герой с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.

Алексей Воробьёв слышит вас
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«В этом фильме, как и во всех других, практически все трюки я выполнил сам. Надо сказать, что было много сцен с драками и стрельбой, но дело в том, что Шуберт ‒ это единственный персонаж в моей фильмографии, который совершенно не умеет драться и стрелять, поэтому на этот раз это я получал "в бубен" в каждой сцене, где были драки. Однако, зрителям будет интересно увидеть, как Шуберт сможет использовать свой слух, чтобы, не умея стрелять, попасть точно в цель, когда это потребуется», ‒ рассказал Алексей Воробьёв о своей новой роли.

В сериале также заняты Александр Галибин, Александр Сухинин, Алексей Гришин, Анатолий Котенёв, Александра Богданова, Любовь Козий и другие актёры.
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