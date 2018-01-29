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«Ла-Ла Ленд» и «Моана» удостоены «Грэмми»

29 января
2018 год

Новости кино >>
29 января 2018
28 января в Нью-Йоре состоялась 60-я торжественная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», на которой раздали награды не только музыкантам, но и кинематографистам.

Джастин Гурвиц

Приз за лучший саундтрек для визуальных медиа Национальная академия искусства и техники грамзаписи США присудила композитору Джастину Гурвицу за музыку к мюзиклу Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Соперниками Гурвица в номинации выступили Йохан Йоханнссон («Прибытие»), Ханс Зиммер («Дюнкерк», «Скрытые фигуры»), Рамин Джавади («Игра престолов»), а также Бенджамин Уоллфиш и Фаррелл Уильямс («Скрытые фигуры»).

«Лучшей песней для визуальных медиа» объявлена композиция Лина-Мануэля Миранды How Far I'll Go, прозвучавшая в мультфильме «Моана». На награду также претендовали песни из картин «Ла-Ла Ленд», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Маршалл».

С остальными списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте «Грэмми».
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