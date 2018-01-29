«Ла-Ла Ленд» и «Моана» удостоены «Грэмми»

28 января в Нью-Йоре состоялась 60-я торжественная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми»
, на которой раздали награды не только музыкантам, но и кинематографистам.
Приз за лучший саундтрек для визуальных медиа Национальная академия искусства и техники грамзаписи США присудила композитору Джастину Гурвицу
за музыку к мюзиклу Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд»
. Соперниками Гурвица в номинации выступили Йохан Йоханнссон
(«Прибытие»
), Ханс Зиммер
(«Дюнкерк»
, «Скрытые фигуры»
), Рамин Джавади
(«Игра престолов»
), а также Бенджамин Уоллфиш
и Фаррелл Уильямс
(«Скрытые фигуры»).
«Лучшей песней для визуальных медиа» объявлена композиция Лина-Мануэля Миранды How Far I'll Go
, прозвучавшая в мультфильме «Моана»
. На награду также претендовали песни из картин «Ла-Ла Ленд», «На пятьдесят оттенков темнее»
и «Маршалл»
.
С остальными списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте «Грэмми»
.
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