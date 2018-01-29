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Юлиана Слащева возглавила Ассоциацию анимационного кино

29 января
2018 год

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29 января 2018
Председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву избрали на должность Председателя Правления Ассоциации анимационного кино. К такому решению пришли участники очередного заседания Правления ААК, сообщает пресс-служба Ассоциации.

Юлиана Слащева возглавила Ассоциацию анимационного кино

«С момента своего прихода на "Союзмультфильм" Юлиана сразу же активно включилась в деятельность Ассоциации. Уверен, что новый статус Юлианы поможет еще более эффективно представлять интересы нашей отрасли на всех уровнях. Сегодня перед российской анимацией стоит множество задач, включая выработку профессиональных стандартов отрасли, расширение международного сотрудничества и выход на качественно новый уровень поддержки такого направления, как авторская анимация. Являясь единственной в нашей стране общественной организацией, способной действительно влиять на ситуацию в анимационной индустрии, ААК стремится к объединению сильнейших профессионалов для достижения ещё более внушительных результатов», – прокомментировал избрание Слащевой Президент Ассоциации анимационного кино, генеральный продюсер Группы Компаний «Рики» Илья Попов.

«Прошедший год был знаковым для всей анимационной отрасли России в целом и для "Союзмультфильма" в частности. Главным событием 2017 года можно смело назвать встречу продюсеров российских анимационных студий с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи были приняты очень важные решения, необходимые для системного развития отрасли. Ассоциацию Анимационного кино ждёт много работы по дальнейшему развитию отрасли, консолидации усилий киностудий и Ассоциации для продвижения российской анимации на международной арене и созданию на базе "Союзмультфильма" анимационного технопарка – Дома российской анимации», – поделилась своими мыслями о назначении на ответственный пост Юлиана Слащева.

Кроме того, стало известно, что внутри правления ААК будут созданы три комитета. Первый из них сосредоточится на образовании, а возглавит его Антон Гришин. Юрию Москвину предстоит руководить комитетом по международному продвижению. А Александр Герасимов и его команда будут следить за развитием авторской анимации.
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