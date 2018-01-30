Дженнифер Хадсон сыграет Арету Франклин

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Новости кино Юлиана Слащева возглавила Ассоциацию анимационного кино Председатель правления «Союзмультфильма» избрана на должность Председателя Правления ААК.

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