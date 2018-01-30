Дженнифер Хадсон сыграет Арету Франклин

Звезда мюзикла «Девушки мечты» Дженнифер Хадсон
сыграет заглавную роль в безымянной биографической драме MGM, посвящённой знаменитой американской певице Арете Франклин
. Актрису утвердила сама Королева соула.
Об этом изданию Deadline сообщил известный музыкальный продюсер Клайв Дэвис
на вечеринке, состоявшейся в честь юбилейной 60-ой церемонии вручения премии «Грэмми». А сама Хадсон исполнила на вечере хиты Франклин Think
и Respect
.
Продюсерами будущей картины числятся Скотт Бернштайн
(«Голос улиц»
) и Харви Мэйсон-младший
(«Больше, чем игра»
). В настоящий момент ведутся поиски режиссёра и сценариста.
На счету Ареты Франклин 18 премий «Грэмми» и несколько десятков альбомов, разошедшихся тиражом в 75 миллионов экземпляров. В 1987-м она стала первой женщиной, чьё имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-м журнал Rolling Stone объявил её величайшей певицей в истории.
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