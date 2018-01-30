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Дженнифер Хадсон сыграет Арету Франклин

30 января
2018 год

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30 января 2018
Звезда мюзикла «Девушки мечты» Дженнифер Хадсон сыграет заглавную роль в безымянной биографической драме MGM, посвящённой знаменитой американской певице Арете Франклин. Актрису утвердила сама Королева соула.

Дженнифер Хадсон сыграет Арету Франклин

Об этом изданию Deadline сообщил известный музыкальный продюсер Клайв Дэвис на вечеринке, состоявшейся в честь юбилейной 60-ой церемонии вручения премии «Грэмми». А сама Хадсон исполнила на вечере хиты Франклин Think и Respect.

Продюсерами будущей картины числятся Скотт Бернштайн («Голос улиц») и Харви Мэйсон-младший («Больше, чем игра»). В настоящий момент ведутся поиски режиссёра и сценариста.

На счету Ареты Франклин 18 премий «Грэмми» и несколько десятков альбомов, разошедшихся тиражом в 75 миллионов экземпляров. В 1987-м она стала первой женщиной, чьё имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В 2008-м журнал Rolling Stone объявил её величайшей певицей в истории.
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