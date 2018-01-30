Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лента «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» впечатлила лондонских критиков

30 января
2018 год

Новости кино >>
30 января 2018
Картина Мартина Макдонаха «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» стала триумфатором 38-й премии Лондонского кружка кинокритиков. Ленту признали лучшим фильмом, а также отметили призами в номинациях «Актриса года» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучший сценарий», сообщается на официальном сайте премии.

«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

Шон Бэйкер («Проект "Флорида"») назван режиссёром года, а Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») — лучшим актёром. Статуэтки за роли второго плана достались Лесли Мэнвилл («Призрачная нить») и Хью Гранту («Приключения Паддингтона 2»).

Лучшим британским/ирландским фильмом, по мнению лондонских критиков, является «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Салли Хокинс, воплотившая образ немой уборщицы в «Форме воды» Гильермо дель Торо, стала лучшей британской/ирландской актрисой, а среди британских/ирландских актёров победу одержал Дэниэл Калуя, сыгравший в хорроре Джордана Пила «Прочь». Френсиса Ли за ленту «Божья земля» отметили наградой в номинации «Прорыв британского/ирландского режиссёра».

«Она» Пола Верховена с Изабель Юппер объявлена лучшим иностранным фильмом, а Раулю Пеку вручили премию за лучший документальный фильм «Я вам не негр». Кейт Уинслет отмечена премией Дилиса Пауэла за достижения в кино.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Критики выбрали «Форму воды»
«Тоня против всех» и «Дюнкерк» отмечены призами за монтаж
«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» удостоен главной премии Гильдии киноактёров США
Поиск по меткам
Американское киноБританское кино
персоны
Пол ВерховенХью ГрантДэниэл КалуяМартин МакдонахФрэнсис МакдормандЛесли МэнвиллКристофер НоланГильермо дель ТороКейт УинслетСалли ХокинсТимоти ШаламеИзабель Юппер
фильмы
ДюнкеркЗови меня своим именемОнаПризрачная нитьПриключения Паддингтона 2Проект «Флорида»ПрочьТри билборда за пределами Эббинга, штат МиссуриФорма водыЯ вам не негр

фотографии >>
«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
Тимоти Шаламе
Хью Грант
Кейт Уинслет
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мария Саакян
28 января ушла из жизни режиссёр Мария Саакян.
Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.
Владимир Балагин
20 января трагически погиб актёр Владимир Балагин.

День рождения >>

Юрий Волков
Александр Гаврилов (III)
Леонид Гайдай
Марина Иванова (III)
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Вера Улик
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Цветана Манева
Дороти Мэлоун
Ванесса Редгрейв
Дэвид Уэйн
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Тоня против всех
комедия, спортивный фильм
США, 2017
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Эйфория
арт-хаус, драма
Великобритания, Германия, Швеция, 2017
Кое-что на день рождения
трагикомедия
США, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью