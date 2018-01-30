Лента «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» впечатлила лондонских критиков

Картина Мартина Макдонаха «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
стала триумфатором 38-й премии Лондонского кружка кинокритиков
. Ленту признали лучшим фильмом, а также отметили призами в номинациях «Актриса года» (Фрэнсис Макдорманд
) и «Лучший сценарий», сообщается на официальном сайте премии
.
Шон Бэйкер
(«Проект "Флорида"»
) назван режиссёром года, а Тимоти Шаламе
(«Зови меня своим именем»
) — лучшим актёром. Статуэтки за роли второго плана достались Лесли Мэнвилл
(«Призрачная нить»
) и Хью Гранту
(«Приключения Паддингтона 2»
).
Лучшим британским/ирландским фильмом, по мнению лондонских критиков, является «Дюнкерк» Кристофера Нолана
. Салли Хокинс
, воплотившая образ немой уборщицы в «Форме воды» Гильермо дель Торо
, стала лучшей британской/ирландской актрисой, а среди британских/ирландских актёров победу одержал Дэниэл Калуя
, сыгравший в хорроре Джордана Пила «Прочь»
. Френсиса Ли
за ленту «Божья земля»
отметили наградой в номинации «Прорыв британского/ирландского режиссёра».
«Она» Пола Верховена
с Изабель Юппер
объявлена лучшим иностранным фильмом, а Раулю Пеку
вручили премию за лучший документальный фильм «Я вам не негр»
. Кейт Уинслет
отмечена премией Дилиса Пауэла за достижения в кино.
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