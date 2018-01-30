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Шпионские игры: Бен Кингсли и Моника Белуччи получили главные роли в триллере «Паук в паутине»

30 января
2018 год

Новости кино >>
30 января 2018
Бен Кингсли и Моника Белуччи сыграют главные роли в шпионском триллере израильского режиссёра Эрана Риклиса «Паук в паутине».

Шпионские игры: Бен Кингсли и Моника Белуччи получили главные роли в триллере «Паук в паутине»

Согласно Variety, сюжет закручен вокруг секретного агента Адерета (Кингсли), которого отправили в отставку без его согласия. Однажды он узнаёт о том, что кто-то продаёт химическое оружие диктатору с Ближнего Востока, и ухватывается за этот шанс восстановить свою репутацию. Адерет начинает слежку за загадочной Анджелой (Беллуччи), а тем временем за ним отправляют агента Моссада Дэниэла (Итай Тиран), и в итоге сам бывалый шпион становится мишенью.

Сценарий фильма написали Гидон Марон и Эммануэль Наккаш. Съёмки запланированы на эту весну, а локациями послужат Бельгия и Нидерланды.
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