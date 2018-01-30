Шпионские игры: Бен Кингсли и Моника Белуччи получили главные роли в триллере «Паук в паутине»

Бен Кингсли
и Моника Белуччи
сыграют главные роли в шпионском триллере израильского режиссёра Эрана Риклиса «Паук в паутине»
.
Согласно Variety, сюжет закручен вокруг секретного агента Адерета (Кингсли), которого отправили в отставку без его согласия. Однажды он узнаёт о том, что кто-то продаёт химическое оружие диктатору с Ближнего Востока, и ухватывается за этот шанс восстановить свою репутацию. Адерет начинает слежку за загадочной Анджелой (Беллуччи), а тем временем за ним отправляют агента Моссада Дэниэла (Итай Тиран
), и в итоге сам бывалый шпион становится мишенью.
Сценарий фильма написали Гидон Марон
и Эммануэль Наккаш
. Съёмки запланированы на эту весну, а локациями послужат Бельгия и Нидерланды.
обсуждение >>