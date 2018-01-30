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Том Хэнкс станет мистером Роджерсом

30 января
2018 год

Новости кино >>
30 января 2018
Том Хэнкс согласился на главную роль в биографической ленте «Ты мой друг» (You Are My Friend), посвящённой известному американскому телеведущему, педагогу, автору песен и проповеднику Фреду Роджерсу, который прославился благодаря детской образовательной программе «Соседство мистера Роджерса», выходившей на телевидении с 1963-го по 2001 год.

Том Хэнкс станет мистером Роджерсом

Как сообщает THR, режиссёрское кресло картины займёт Мариэль Хеллер («Дневник девочки-подростка»). Продюсерами числятся Питер Сараф, Марк Тёртлтауб и Юри Хенли. Съёмки начнутся в сентябре текущего года.

Лента будет основана на сюжете Мики Фитцермана-Блю и Ноа Харпстера, вошедшем в Чёрный список наиболее перспективных сценариев 2013 года. Нам расскажут про дружбу Роджерса и журналиста Тома Жюнода, растерявшего под влиянием ведущего весь свой цинизм.
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