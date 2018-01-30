Том Хэнкс станет мистером Роджерсом

Том Хэнкс
согласился на главную роль в биографической ленте «Ты мой друг»
(You Are My Friend), посвящённой известному американскому телеведущему, педагогу, автору песен и проповеднику Фреду Роджерсу
, который прославился благодаря детской образовательной программе «Соседство мистера Роджерса»
, выходившей на телевидении с 1963-го по 2001 год.
Как сообщает THR, режиссёрское кресло картины займёт Мариэль Хеллер
(«Дневник девочки-подростка»
). Продюсерами числятся Питер Сараф
, Марк Тёртлтауб
и Юри Хенли
. Съёмки начнутся в сентябре текущего года.
Лента будет основана на сюжете Мики Фитцермана-Блю
и Ноа Харпстера
, вошедшем в Чёрный список наиболее перспективных сценариев 2013 года. Нам расскажут про дружбу Роджерса и журналиста Тома Жюнода
, растерявшего под влиянием ведущего весь свой цинизм.
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