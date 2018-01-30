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Перспективы и проблемы российского контента обсудят на Content Summit Russia

30 января
2018 год

Новости кино >>
30 января 2018
Рынок телевизионного контента России и стран СНГ, запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента, выход российского контента на международный рынок, развитие российских телеканалов за пределами РФ, а также новые технологии и тренды будущего медиа отрасли обсудят на первой конференции Content Summit Russia, которая пройдет 31 января в «Крокус Экспо». Инициаторами и идейными вдохновителями мероприятия стали компании «Мидэкспо» и «Экспоконтент» при поддержке организатора крупнейших международных выставок контента MIPTV и MIPCOM Reed MIDEM.

Перспективы и проблемы российского контента обсудят на Content Summit Russia

«В настоящее время российский контент переживает период активной интеграции в пространство мирового кинопроката. Среди стран, проявляющих интерес к кино и телепродукции, которая производится в нашей стране, главные позиции занимают бывшие страны СНГ, меньший объем продаж приходится на страны Восточной и Зарубежной Европы. Что касается предмета экспорта, то большой успех на международном рынке имеет анимация и так называемый «креативный контент» – трансляции спектаклей, культурных и спортивных событий», – отмечают организаторы мероприятия.

Именно вопросы повышения конкурентоспособности отечественного кинопрома станут главной темой предстоящей конференции. В ней примут участие российские продюсеры, представители телеканалов и онлайн-платформ. В частности, генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало, член совета директоров студии Yellow Black and White Алексей Троцюк, основатель, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин, продюсеры Василий Соловьев, Гевонд Андреасян, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии, Первый канал. Всемирная сеть Андрей Сальников, директор по международной дистрибуции, холдинг НМГ (РЕН ТВ, 5 Канал, Известия) и СТС Медиа (СТС, Домашний, Перец) Наира Папанян и другие эксперты.
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