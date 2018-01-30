Перспективы и проблемы российского контента обсудят на Content Summit Russia

Рынок телевизионного контента России и стран СНГ, запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента, выход российского контента на международный рынок, развитие российских телеканалов за пределами РФ, а также новые технологии и тренды будущего медиа отрасли обсудят на первой конференции Content Summit Russia, которая пройдет 31 января в «Крокус Экспо». Инициаторами и идейными вдохновителями мероприятия стали компании «Мидэкспо» и «Экспоконтент» при поддержке организатора крупнейших международных выставок контента MIPTV и MIPCOM Reed MIDEM.
«В настоящее время российский контент переживает период активной интеграции в пространство мирового кинопроката. Среди стран, проявляющих интерес к кино и телепродукции, которая производится в нашей стране, главные позиции занимают бывшие страны СНГ, меньший объем продаж приходится на страны Восточной и Зарубежной Европы. Что касается предмета экспорта, то большой успех на международном рынке имеет анимация и так называемый «креативный контент» – трансляции спектаклей, культурных и спортивных событий», – отмечают организаторы мероприятия.
Именно вопросы повышения конкурентоспособности отечественного кинопрома станут главной темой предстоящей конференции. В ней примут участие российские продюсеры, представители телеканалов и онлайн-платформ. В частности, генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало
, член совета директоров студии Yellow Black and White Алексей Троцюк
, основатель, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин
, продюсеры Василий Соловьев
, Гевонд Андреасян
, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии, Первый канал. Всемирная сеть Андрей Сальников
, директор по международной дистрибуции, холдинг НМГ (РЕН ТВ, 5 Канал, Известия) и СТС Медиа (СТС, Домашний, Перец) Наира Папанян
и другие эксперты.
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