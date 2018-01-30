Мария Куликова надела свадебное платье

19 февраля
в 21.00
на «Dомашнем» стартует сериал Дарьи Полторацкой
и Улдиса Ципстса «От ненависти до любви»
, сообщает пресс-служба телеканала.
Новая мелодрама расскажет о Наталье Орловой (Мария Куликова
), владелице собственного бизнеса и невесте любящего надежного друга детства. Её идеальной жизни позавидовала бы любая, но Наталье чего-то не хватает. В ежедневной рутине дел и подготовке к свадьбе она вдруг встречает мужчину своей мечты. Компанию Куликовой составят Роман Полянский
, Юлия Такшина, Максим Битюков
, Наталья Рыжих
, Елена Оболенская
, Артём Осипов
и другие актёры.
«Этот сериал – редкий пример чистого драматического жанра: без ОМОНа, комы, захвата заложников. Это история о наших отношениях, где присутствуют измены и возвращения, понимание себя, настоящая любовь. История будет интересна как мужчинам, так и женщинам. У нас очень удачный актёрский состав. Михаил Аврутин – это на 100 % персонаж Максима Битюкова. Юля Такшина – в традиционном для себя образе роковой красотки. В роли Натальи очень органична Мария Куликова. Наталья Рыжих внутренне весьма собранный и организованный человек – ей понятна логика своей героини Тамары», –
рассказала Дарья Полторацкая.
«Эта история о том, что люди следуют за своими мечтами и ломают то, что у них уже есть. Это дилемма каждого взрослого человека: в определённый момент жизни ты должен выбирать между страстью и нормальной правильной жизнью. Но за страсть обычно надо платить, а нормальная и размеренная жизнь может быть немыслимой скукой. Моя задача, как режиссёра, была сделать всё так, чтобы сложилась одна понятная история. На этом проекте работали только профессионалы, которые понимали меня с полуслова. Все наши актёры высшего класса. Я сам у них учусь. Максим Битюков правильно нашёл характер своего героя: он по своей натуре скучен и не додает энергии своей игривой и активной жене, но в течение всего сериала он меняется. Роман Полянский играет правду. У нас есть очень сильные сцены, где зрители могут влюбиться в его отрицательного героя и даже понять его плохие поступки», –
поделился своими впечатлениями от работы над сериалом Улдис Ципстс.
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