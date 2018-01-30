Клер Фой упекли в психушку

В сети появился дублированный трейлер картины Стивена Содерберга «Не в себе»
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По сюжету девушка (Клер Фой
) покидает родной город, чтобы сбежать от проблемного прошлого и найти новую работу. Но когда она не по своей воле оказывается в психиатрическом учреждении, ей приходится столкнуться со своим самым большим страхом. Но реален ли он, или это – просто плод её воображения? Девушке кажется, что никто не верит ей, а власти не могут или не хотят помочь, поэтому она должна в одиночку противостоять своим страхам.
В фильме также играют Джуно Темпл
и Эми Ирвинг
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В российский прокат новая работа Содерберга выйдет 29 марта
наступившего года.
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