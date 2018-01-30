Облик грядущего: Михаэль Ханеке снимет многосерийную антиутопию «Книга Кельвина»

Знаменитый немецкий режиссёр Михаэль Ханеке
впервые в своей творческой биографии возьмётся за постановку сериала.
Согласно Deadline, Ханеке вместе с продюсерской компанией FremantleMedia’s UFA Fiction создаст англоязычную десятисерийную драматическую антиутопию «Книга Кельвина»
о мрачном будущем. По сюжету молодые люди, находившиеся в изоляции, в один печальный день узнают, во что превратился остальной мир.
«После десяти телефильмов и двенадцати кинокартин я хочу наконец рассказать историю подлиннее», —
признался режиссёр.
Продюсерами будущего сериала мастера числятся Беньямин Бенедикт
и Нико Хоффман
.
обсуждение >>