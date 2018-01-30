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Облик грядущего: Михаэль Ханеке снимет многосерийную антиутопию «Книга Кельвина»

30 января
2018 год

Новости кино >>
30 января 2018
Знаменитый немецкий режиссёр Михаэль Ханеке впервые в своей творческой биографии возьмётся за постановку сериала.

Михаэль Ханеке

Согласно Deadline, Ханеке вместе с продюсерской компанией FremantleMedia’s UFA Fiction создаст англоязычную десятисерийную драматическую антиутопию «Книга Кельвина» о мрачном будущем. По сюжету молодые люди, находившиеся в изоляции, в один печальный день узнают, во что превратился остальной мир.

«После десяти телефильмов и двенадцати кинокартин я хочу наконец рассказать историю подлиннее», — признался режиссёр.

Продюсерами будущего сериала мастера числятся Беньямин Бенедикт и Нико Хоффман.
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