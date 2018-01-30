Минкультуры определило максимальные суммы господдержки фильмов в 2018 году

В соответствии с проектом приказа на большее финансирование со стороны государства могут надеяться создатели военно-исторических и сложнопостановочных фильмов – им государство готово выделить сумму в пределах 70 млн рублей. Как и прежде, господдержка не может составлять более двух третей производственного бюджета картины.
Авторские и экспериментальные работы Минкультуры может поддержать на сумму до 40 млн рублей, полнометражные детские игровые фильмы – до 50 млн, дебюты – до 25 млн рублей. На завершение производства игровой картины ведомство готово выделить до 15 млн рублей.
В анимационном блоке расчет следующий: короткометражки – до 250 тысяч рублей за минуту, сериалы – до 220 тысяч рублей за минуту, полный метр – до 50 млн рублей, дебюты – до 200 тысяч рублей за минуту.
Неигровые 20-минутные фильмы могут получить до одного млн рублей, 26-минутные – 1,4 млн рублей, док продолжительностью 39-44 минуты – 2,2 млн рублей. На 100 тысяч больше можно получить для съемок научно-популярной картины 39-44 минут.
Полнометражному неигровому фильму (52 минуты и более) министерство готово выделять до трех млн рублей, дебютам – не более одного. В отдельную категорию при этом выделены неигровые спецпроекты, предназначенные для кинотеатрального проката (длительность – 52 минуты и более, дебюты спецпроектами стать не могут). Им положена господдержка от двух до восьми млн рублей.
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