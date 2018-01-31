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Киносоюз подаст в суд на цензоров «Смерти Сталина»

31 января
2018 год

Новости кино >>
31 января 2018
В связи с лишением прокатного удостоверения сатирической комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» Киносоюз намерен подать в суд по факту использования прокаток в качестве инструмента цензуры. В настоящий момент проводятся консультации с юристами.

Киносоюз подаст в суд на цензоров «Смерти Сталина»

Соответствующее заявление было опубликовано 30 января на сайте объединения российских кинематографистов. Документ подписали Председатель Киносоюза Алексей Попогребский, а также члены правления Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Григорий Амнуэль, Владимир Котт, Евгений Гиндилис, Рустам Ибрагимбеков и Олег Березин.

Согласно и.о. директора департамента кинематографии Ольге Любимовой, прокатка была отозвана из-за «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Эта причина, по мнению Киносоюза, является «неловкой отговоркой», за которой скрывается возмущение представителей Общественного совета при Министерстве культуры, поскольку «в "Смерти Сталина" в карикатурном виде изображены лица, в 1953 году занимавшие высшие государственные должности СССР». Соответственно, на лицо «акт цензуры, к которой руководители министерства прибегают каждый раз, когда не находят правовых оснований остановить выход неугодного им фильма». Киносоюз категорически протестует «против использования прокатных удостоверений в качестве цензурного инструмента и настаивает на том, чтобы нынешний порядок выдачи прокатных документов, дающий отдельным "влиятельным" лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат, был отменён, как противоречащий положению Конституции РФ о запрете цензуры, и заменён уведомительным порядком».

Прокатное удостоверение, выданное дистрибьютору «Вольга» для «Смерти Сталина» 17 января, было отозвано Министерством культуры России через шесть дней, 23 января.
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