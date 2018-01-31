Киносоюз подаст в суд на цензоров «Смерти Сталина»

В связи с лишением прокатного удостоверения сатирической комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» Киносоюз
намерен подать в суд по факту использования прокаток в качестве инструмента цензуры. В настоящий момент проводятся консультации с юристами.
Соответствующее заявление
было опубликовано 30 января
на сайте объединения российских кинематографистов. Документ подписали Председатель Киносоюза Алексей Попогребский
, а также члены правления Андрей Прошкин
, Борис Хлебников
, Виталий Манский
, Марина Разбежкина
, Андрей Плахов
, Алексей Федорченко
, Григорий Амнуэль
, Владимир Котт
, Евгений Гиндилис
, Рустам Ибрагимбеков
и Олег Березин
.
Согласно и.о. директора департамента кинематографии Ольге Любимовой
, прокатка была отозвана из-за «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации»
. Эта причина, по мнению Киносоюза, является «неловкой отговоркой»
, за которой скрывается возмущение представителей Общественного совета при Министерстве культуры, поскольку «в "Смерти Сталина" в карикатурном виде изображены лица, в 1953 году занимавшие высшие государственные должности СССР»
. Соответственно, на лицо «акт цензуры, к которой руководители министерства прибегают каждый раз, когда не находят правовых оснований остановить выход неугодного им фильма»
. Киносоюз категорически протестует «против использования прокатных удостоверений в качестве цензурного инструмента и настаивает на том, чтобы нынешний порядок выдачи прокатных документов, дающий отдельным "влиятельным" лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат, был отменён, как противоречащий положению Конституции РФ о запрете цензуры, и заменён уведомительным порядком»
.
Прокатное удостоверение, выданное дистрибьютору «Вольга» для «Смерти Сталина» 17 января
, было отозвано Министерством культуры России через шесть дней, 23 января
.
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