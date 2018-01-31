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31 января 2018
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Размер имеет значение: опубликован трейлер кинокомикса «Человек-муравей и Оса»
Размер имеет значение: опубликован трейлер кинокомикса «Человек-муравей и Оса»
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31 января 2018
Опубликован дублированный тизер-трейлер кинокомикса
Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса»
.
Фильм расскажет про то, как Человек-муравей (
Пол Радд
) и Оса (
Эванджелин Лилли
) объединяются, чтобы вместе раскрыть секреты своего прошлого.
В актёрском ансамбле также
Майкл Дуглас
,
Майкл Пенья
,
Мишель Пфайффер
,
Джуди Грир
,
Уолтон Гоггинс
,
Лоуренс Фишбёрн
и
Ханна Джон-Кэймен
.
В российский прокат сиквел
«Человека-муравья»
выйдет
5 июля
текущего года.
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