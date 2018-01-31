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Размер имеет значение: опубликован трейлер кинокомикса «Человек-муравей и Оса»

31 января
2018 год

Новости кино >>
31 января 2018
Опубликован дублированный тизер-трейлер кинокомикса Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса».



Фильм расскажет про то, как Человек-муравей (Пол Радд) и Оса (Эванджелин Лилли) объединяются, чтобы вместе раскрыть секреты своего прошлого.

В актёрском ансамбле также Майкл Дуглас, Майкл Пенья, Мишель Пфайффер, Джуди Грир, Уолтон Гоггинс, Лоуренс Фишбёрн и Ханна Джон-Кэймен.

В российский прокат сиквел «Человека-муравья» выйдет 5 июля текущего года.
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