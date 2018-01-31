«Нелюбовь» номинирована на французскую премию «Сезар»

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
попала в число номинантов на престижную французскую премию «Сезар»
в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Согласно пресс-службе французской Академии кинематографических искусств и техник, российской картине предстоит соперничать с лентами «Квадрат» Рубена Эстлунда
, «Дюнкерк» Кристофера Нолана
, «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла
, «Обмен принцессами» Марка Дюгена
, «Свадьба» Стивена Стрекера
и «Случай в отеле "Нил Хилтон"» Тарика Салеха
.
Наибольшее количество номинаций у каннского лауреата «120 ударов в минуту»
. Фильм Робина Кампилло
претендует на 13 наград, включая категории «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший оригинальный сценарий». На одну меньше номинаций у драмы Альбера Дюпонтеля «До свидания там, наверху»
. Среди актёров номинированы Жюльетт Бинош
, Шарлотта Генсбур
, Даниэль Отёй
и Луи Гаррель
. Пенелопе Крус
вручат почётную премию.
Победителей объявят в Париже 2 марта
текущего года. Церемонию вручения откроет певица и актриса Ванесса Паради
.
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