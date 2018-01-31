Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Нелюбовь» номинирована на французскую премию «Сезар»

31 января
2018 год

Новости кино >>
31 января 2018
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в число номинантов на престижную французскую премию «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Нелюбовь»

Согласно пресс-службе французской Академии кинематографических искусств и техник, российской картине предстоит соперничать с лентами «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла, «Обмен принцессами» Марка Дюгена, «Свадьба» Стивена Стрекера и «Случай в отеле "Нил Хилтон"» Тарика Салеха.

Наибольшее количество номинаций у каннского лауреата «120 ударов в минуту». Фильм Робина Кампилло претендует на 13 наград, включая категории «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший оригинальный сценарий». На одну меньше номинаций у драмы Альбера Дюпонтеля «До свидания там, наверху». Среди актёров номинированы Жюльетт Бинош, Шарлотта Генсбур, Даниэль Отёй и Луи Гаррель. Пенелопе Крус вручат почётную премию.

Победителей объявят в Париже 2 марта текущего года. Церемонию вручения откроет певица и актриса Ванесса Паради.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на «Оскар»
«Нелюбовь» номинирована на премию Американского общества кинооператоров
Поиск по меткам
Российские фильмыСезар
персоны
Жюльет БиношЛуи ГаррельШарлотта ГенсбурАльбер ДюпонтельАндрей ЗвягинцевПенелопа КрусКристофер НоланДаниэль ОтёйВанесса ПарадиДэмиен ШазеллРубен Эстлунд
фильмы
120 ударов в минутуДюнкеркКвадратЛа-Ла ЛендНелюбовьУвидимся там, наверху

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Резников
31 января 2018 года ушёл из жизни режиссёр Анатолий Резников.
Мария Саакян
28 января ушла из жизни режиссёр Мария Саакян.
Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Михаил Долгинин
Александр Жигалкин
Эра Зиганшина
Екатерина Максимова
Наталья Русинова
Пётр Савин
Наталья Унгард
Сергей Цейц
Мэрилу Берри
Кларк Гейбл
Ежи Маталовский
Мариан Опаня
Стюарт Уитмэн
Шерилин Фенн
Поли Шор
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
Тоня против всех
комедия, спортивный фильм
США, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Эйфория
арт-хаус, драма
Великобритания, Германия, Швеция, 2017
Кое-что на день рождения
трагикомедия
США, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью