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Сэма Рэйми заинтересовали «Хроники убийцы королей»

31 января
2018 год

Новости кино >>
31 января 2018
У студии Lionsgate появится новая фэнтези-вселенная, сообщает Variety.

Сэм Рэйми возьмётся за экранизацию трилогии Патрика Ротфусса «Хроники убийцы королей». В центре сюжета ленты, основанной на открывающем цикл романе «Имя ветра», окажется актёр, бард и маг Квоут Неведомый, который в юности столкнулся со злодеяниями загадочного племени чанд-рианов и полон решимости найти убийц своих собратьев по актёрскому ремеслу. Правда, для этого ему следует сначала овладеть магией, иначе антагонисты его попросту сотрут в порошок.

Сэма Рэйми заинтересовали «Хроники убийцы королей»

Сценарий пишет Линдси Бир («Трансформеры: Последний рыцарь»). Лин-Мануэль Миранда («Моана») числится креативным продюсером и музыкальным руководителем. Других подробностей о проекте пока нет.
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