Сэма Рэйми заинтересовали «Хроники убийцы королей»

У студии Lionsgate появится новая фэнтези-вселенная, сообщает Variety.
Сэм Рэйми
возьмётся за экранизацию трилогии Патрика Ротфусса «Хроники убийцы королей»
. В центре сюжета ленты, основанной на открывающем цикл романе «Имя ветра»
, окажется актёр, бард и маг Квоут Неведомый, который в юности столкнулся со злодеяниями загадочного племени чанд-рианов и полон решимости найти убийц своих собратьев по актёрскому ремеслу. Правда, для этого ему следует сначала овладеть магией, иначе антагонисты его попросту сотрут в порошок.
Сценарий пишет Линдси Бир
(«Трансформеры: Последний рыцарь»
). Лин-Мануэль Миранда
(«Моана»
) числится креативным продюсером и музыкальным руководителем. Других подробностей о проекте пока нет.
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