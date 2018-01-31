Эмили Блант может отправиться в «Круиз по джунглям»

Disney ведёт переговоры с Эмили Блант
насчёт того, чтобы она сыграла в «Круизе по джунглям»
, основанном на популярном аттракционе, сообщает Variety.
Если актриса согласится, то компанию ей составит Дуэйн Джонсон
, а в её послужном списке появится роль женщины-учёного, которая вместе со Скалой отправится на поиски магического лекарства.
Режиссёром будущей приключенческой ленты числится Жауме Кольет-Серра
. Над сценарием корпят Патрик Маккей
и Джон Д. Пэйн
. Съёмки запланированы на ближайшую весну.
Аттракцион, действующий с 1955 года, отправляет посетителей в речное путешествие на теплоходе и окунает в живописный мир Африки и Южной Америки.
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