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Умер создатель «Приключений кота Леопольда» Анатолий Резников

31 января
2018 год

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31 января 2018
Сегодня утром в немецком городе Золинген в возрасте 77 лет скончался известный советский режиссёр-мультипликатор Анатолий Резников, создавший незабываемые «Приключения кота Леопольда». Эту печальную новость сообщило информационное агентство РИА Новости.

Умер создатель «Приключений кота Леопольда» Анатолий Резников

Анатолий Израилович Резников родился в Белостоке 20 декабря 1940 года. Учился в художественном училище живописи в Тбилиси и Московском Высшем художественно-промышленном училище. В 1973-м окончил Курсы тележурналистики при Гостелерадио СССР. Работал на Центральной студии документальных фильмов, студии «Мульттелефильм» ТО «Экран». Снимал фильмы в технике плоской и объёмной перекладки, а также рисованные. Автор и художник ряда детских книг. В 1985 году получил Государственную премию СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Самые известные его анимационные работы – «Приключения кота Леопольда», «Раз ковбой, два ковбой», «Дом для леопарда» и «Чертёнок с пушистым хвостом».
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