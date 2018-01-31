Умер создатель «Приключений кота Леопольда» Анатолий Резников

Сегодня утром в немецком городе Золинген в возрасте 77 лет скончался известный советский режиссёр-мультипликатор Анатолий Резников
, создавший незабываемые «Приключения кота Леопольда». Эту печальную новость сообщило информационное агентство РИА Новости.
Анатолий Израилович Резников
родился в Белостоке 20 декабря 1940
года. Учился в художественном училище живописи в Тбилиси и Московском Высшем художественно-промышленном училище. В 1973-м окончил Курсы тележурналистики при Гостелерадио СССР. Работал на Центральной студии документальных фильмов, студии «Мульттелефильм» ТО «Экран». Снимал фильмы в технике плоской и объёмной перекладки, а также рисованные. Автор и художник ряда детских книг. В 1985 году получил Государственную премию СССР за произведения литературы и искусства для детей.
Самые известные его анимационные работы – «Приключения кота Леопольда»
, «Раз ковбой, два ковбой»
, «Дом для леопарда»
и «Чертёнок с пушистым хвостом»
.
обсуждение >>