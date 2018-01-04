ревью

Главная тема Итоги 2017 года для документального кино Людей, которые держат индустрию неигрового кино на плаву можно пересчитать по пальцам

Ролики фильмов «Слендермен» Про Тонкого человека, придуманного в интернете в 2009 году, не только ходят легенды, но уже снимаются фильмы.

Новости кино Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля Фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.

Главная тема 10 мультфильмов о насекомых, которые не глупее нас Жужжание и стрекот в отечественной и зарубежной анимации

Новости кино Ретроспектива Ларисы Шепитько в «Москино» Бесплатные показы картин одной из самых талантливых женщин-режиссеров пройдут с 6 по 8 января.

Новости кино Данила Козловский не забил пенальти в трейлере «Тренера» Опубликован свежий ролик режиссёрского дебюта популярного актёра.

Главная тема Российская анимация крепчает. Итоги 2017 года Как встает на ноги отечественная мультиндустрия