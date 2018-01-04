Ретроспектива Ларисы Шепитько в «Москино»

Сеть кинотеатров «Москино» с 6 по 8 января покажет ретроспективу Ларисы Шепитько
.
Показы приурочены к 80-летию со дня рождения одной из самых талантливых и самобытных женщин-режиссеров отечественного кинематографа. В программу попали картины «Ты и я
», «Восхождение
», «Крылья
» и «Прощание
».
Бесплатная регистрация на показы на сайте
«Москино».
Шепитько стала классиком мирового кинематографа. Её жизнь была трагически короткой, но полной творческих открытий и достижений на мировом уровне. Режиссер неоднократно становилась участником Берлинского кинофестиваля, где получила гран-при «Золотой медведь» за фильм «Восхождение», удостоена Большой премии симпозиума молодых кинематографистов на МКФ в Карловых Варах, диплома жюри на МКФ стран Азии и Африки во Франкфурте-на-Майне. Шепитько также является заслуженным деятелем искусств РСФСР.
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