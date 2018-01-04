Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ретроспектива Ларисы Шепитько в «Москино»

4 января
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
4 января 2018
Сеть кинотеатров «Москино» с 6 по 8 января покажет ретроспективу Ларисы Шепитько.

Показы приурочены к 80-летию со дня рождения одной из самых талантливых и самобытных женщин-режиссеров отечественного кинематографа. В программу попали картины «Ты и я», «Восхождение», «Крылья» и «Прощание».

Ретроспектива Ларисы Шепитько в «Москино»

Бесплатная регистрация на показы на сайте «Москино».

Шепитько стала классиком мирового кинематографа. Её жизнь была трагически короткой, но полной творческих открытий и достижений на мировом уровне. Режиссер неоднократно становилась участником Берлинского кинофестиваля, где получила гран-при «Золотой медведь» за фильм «Восхождение», удостоена Большой премии симпозиума молодых кинематографистов на МКФ в Карловых Варах, диплома жюри на МКФ стран Азии и Африки во Франкфурте-на-Майне. Шепитько также является заслуженным деятелем искусств РСФСР.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Лариса Шепитько
фильмы
ВосхождениеКрыльяПрощаниеТы и я

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Зеленский
30 декабря ушёл из жизни сценарист Валерий Зеленский.
Татьяна Майорова
30 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Борис Петрушанский
30 декабря ушёл из жизни художник театра и кино Борис Петрушанский.
Александр Шаврин
30 декабря ушёл из жизни актер Александр Шаврин.

День рождения >>

Игорь Вуколов
Виктор Гайнов
Инара Гулиева
Сергей Колесников
Елизавета Лотова
Николай Пеньков (II)
Николай Смирнов
Назим Туляходжаев
Валентина Хмара
Патрис Александр
Иван Атталь
Сцилла Габель
Аугуст Диль
Керри Кондон
Джулия Ормонд
Мэтт Фрюэр
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Тайная жизнь насекомых
детский фильм, семейное кино
Люксембург, Франция, 2017
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Величайший шоумен
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2017
День мертвецов: Злая кровь
фильм ужасов
Болгария, 2017
Праздничный переполох
комедия
Бельгия, Канада, Франция, 2017
Чудо-Юдо
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью