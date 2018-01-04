Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля

Актриса Кейт Бланшетт стала председателем жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Об этом сообщается на странице фестиваля.
фото: ERIC GAILLARD / REUTERS
«Мы рады приветствовать уникальную, талантливую и уверенную актрису. Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным председателем и великодушным зрителем», – считают президент фестиваля Пьер Лекюр и главный представитель фестиваля Тьерри Фремо.
По мнению Бланшетт, фестиваль играет ключевую роль в объединении мира.
«Я приезжала в Канны в течение многих лет как актриса и продюсер. Но я никогда не приезжала сюда ради одного лишь удовольствия прикоснуться к рогу изобилия фильмов, который представляет собой этот фестиваль», – заявила в свою очередь актриса.
Австралийка Кейт Бланшетт – обладательница двух «Оскаров», двух «Премий Гильдии киноактеров США» и трех «Золотых глобусов». Актриса также удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы».
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