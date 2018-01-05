Кейт Бекинсейл отправится в Африку

Кейт Бекинсейл
согласилась на главную роль в восьмисерийном триллере «Вдова»
, сообщает THR.
За производство сериала взялись потоковый сервис Amazon и британский канал ITV. Сценарий пишут Хэрри
и Джек Уильямсы
(«Без вести пропавший»
).
Бекинсейл предстанет в образе Джорджии Уэллс, потерявшей мужа. Однажды она увидела своего умершего супруга в новостях, и это даёт ей толчок для расследования обстоятельств его «смерти», которое приводит отчаявшуюся женщину в Конго.
Режиссёрское кресло шоу поделят на двоих Сэм Донован
(«Люди»
) и Оливер Блэкбёрн
(«Морская прогулка»
). Исполнительными продюсерами числятся Уильямсы и Элиза Меллор
(«Полдарк»
). Съёмочный период стартует в январе, а локациями послужат Южная Африка, Уэльс и Роттердам.
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