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Кейт Бекинсейл отправится в Африку

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5 января 2018
Кейт Бекинсейл согласилась на главную роль в восьмисерийном триллере «Вдова», сообщает THR.

Кейт Бекинсейл отправится в Африку

За производство сериала взялись потоковый сервис Amazon и британский канал ITV. Сценарий пишут Хэрри и Джек Уильямсы («Без вести пропавший»).

Бекинсейл предстанет в образе Джорджии Уэллс, потерявшей мужа. Однажды она увидела своего умершего супруга в новостях, и это даёт ей толчок для расследования обстоятельств его «смерти», которое приводит отчаявшуюся женщину в Конго.

Режиссёрское кресло шоу поделят на двоих Сэм Донован («Люди») и Оливер Блэкбёрн («Морская прогулка»). Исполнительными продюсерами числятся Уильямсы и Элиза Меллор («Полдарк»). Съёмочный период стартует в январе, а локациями послужат Южная Африка, Уэльс и Роттердам.
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