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«Игра престолов» завершится в 2019 году

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5 января 2018
Любимые персонажи восьмого — заключительного — сезона «Игры престолов» вернутся к зрителям в 2019 году. О этом официально сообщила пресс-служба телеканала HBO.

«Игра престолов» завершится в 2019 году

Режиссёрами нового сезона заявлены Дэвид Наттер и Мигель Сапочник, а также шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, написавшие сценарий вместе с Брайаном Когманом и Дэйвом Хиллом.

Но это будет в следующем году. А пока, в ожидании финала популярной фэнтези-саги, можно посмотреть ограниченную серию марок (всего их 15 штук), которую выпустила британская почтовая служба Royal Mail.
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«Игра престолов» завершится в 2019 году фотографии
«Игра престолов» завершится в 2019 году фотографии
«Игра престолов» завершится в 2019 году фотографии
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