«Игра престолов» завершится в 2019 году

Любимые персонажи восьмого — заключительного — сезона «Игры престолов»
вернутся к зрителям в 2019 году. О этом официально сообщила
пресс-служба телеканала HBO.
Режиссёрами нового сезона заявлены Дэвид Наттер
и Мигель Сапочник
, а также шоураннеры сериала Дэвид Бениофф
и Д. Б. Уайсс
, написавшие сценарий вместе с Брайаном Когманом
и Дэйвом Хиллом
.
Но это будет в следующем году. А пока, в ожидании финала популярной фэнтези-саги, можно посмотреть
ограниченную серию марок (всего их 15 штук), которую выпустила британская почтовая служба Royal Mail.
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