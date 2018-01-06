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«Форма воды», «Дюнкерк» и «Секретное досье» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США

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6 января 2018
Картины «Секретное досье», «Форма воды» и «Зови меня своим именем» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США (PGA Awards).

«Форма воды», «Дюнкерк» и «Секретное досье» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США

Впервые в номинацию «Лучший кинофильм» попало не 10, а 11 картин, среди которых также «Дюнкерк», «Прочь», «Большая игра», «Тоня против всех» и «Чудо-женщина».

За награду «Лучший анимационный фильм» поборются «Босс-молокосос», «Фердинанд», «Гадкий Я 3», «Тайна Коко» и «Лего Фильм: Бэтмен».

«Форма воды», «Дюнкерк» и «Секретное досье» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США

На премию «Лучший драматический сериал» номинированы «Большая маленькая ложь», «Корона», «Игра престолов» и «Очень странные дела». В то время как лучшим комедийным может стать «Кремниевая долина», «Вице-президент» или «Удивительная миссис Майзел».

«Форма воды», «Дюнкерк» и «Секретное досье» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США

В номинации на «Лучшую адаптацию крупной формы» оказались сериалы «Черное зеркало», «Фарго», «Шерлок при смерти» и «Лжец, Великий и Ужасный».

Победители будет объявлены 20 января на 29-й церемонии вручения награды PGA Awards в Лос-Анджелесе.

Премия Гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-х за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении.
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фильмы
Большая играБольшая маленькая ложьБосс-молокососВице-президентГадкий я 3ДюнкеркЗови меня своим именемИгра престоловКоронаКремниевая долинаЛего Фильм: БэтменЛжец, Великий и УжасныйОчень странные делаПрочьСекретное досьеТайна КокоТоня против всехФаргоФердинандФорма водыЧёрное зеркалоЧудо-женщина

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