«Форма воды», «Дюнкерк» и «Секретное досье» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США

Картины «Секретное досье
», «Форма воды
» и «Зови меня своим именем
» номинированы
на Премию Гильдии продюсеров США
(PGA Awards).
Впервые в номинацию «Лучший кинофильм» попало не 10, а 11 картин, среди которых также «Дюнкерк
», «Прочь
», «Большая игра
», «Тоня против всех
» и «Чудо-женщина
».
За награду «Лучший анимационный фильм» поборются «Босс-молокосос
», «Фердинанд
», «Гадкий Я 3
», «Тайна Коко
» и «Лего Фильм: Бэтмен
».
На премию «Лучший драматический сериал» номинированы «Большая маленькая ложь
», «Корона
», «Игра престолов
» и «Очень странные дела
». В то время как лучшим комедийным может стать «Кремниевая долина
», «Вице-президент
» или «Удивительная миссис Майзел
».
В номинации на «Лучшую адаптацию крупной формы» оказались сериалы «Черное зеркало
», «Фарго
», «Шерлок при смерти
» и «Лжец, Великий и Ужасный
».
Победители будет объявлены 20 января на 29-й церемонии вручения награды PGA Awards в Лос-Анджелесе.
Премия Гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-х за выдающиеся достижения в кинематографе и телевидении.
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