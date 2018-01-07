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«Движение вверх» стало первым миллиардером 2018-го

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Новости кино >>
7 января 2018
Российская спортивная драма «Движение вверх», рассказывающая о поединке сборных СССР и США на Мюнхенской Олимпиаде, стала первой лентой 2018-го, преодолевшей планку в 1 млрд рублей кассовых сборов, свидетельствуют данные ЕАИС.

«Движение вверх» стало первым миллиардером 2018-го

Сейчас картина режиссера Антона Мегердичева с Владимиром Машковым в главной роли занимает первую строчку с показателем 1 млрд 37 млн рублей. Это, правда, чуть меньше, чем было у новогоднего лидера 2017-го – фильма «Викинг», который в итоге собрал 1,5 млрд рублей. «Движение вверх» показывает отличную динамику: наибольшую «кассу» картина получила 2 января (174 млн рублей), однако на протяжении всей праздничной недели сборы ленты варьировались от 144 до 157 млн рублей.

Ближайший конкурент отечественной спортивной драмы – приключенческая комедия «Джуманджи: Зов джунглей» – пока собрала 965,2 млн рублей. «Звездные войны», которые вышли в российский прокат еще 14 декабря, получили в общем 829 млн рублей.

Российский альманах «Елки новые» в нынешней «новогодней битве» уже успел преодолеть совокупные показатели предыдущей части франшизы: 744 млн рублей против 732,5 млн рублей. Другой традиционный участник новогоднего проката – анимационный фильм про трех богатырей – пока получил 581,9 млн рублей, чуть меньше, чем было у предыдущей части «Три богатыря и морской царь».
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