«Большая маленькая ложь» объявлена лучшим мини-сериалом

На 75
-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»
объявили победителей в телевизионном конкурсе.
В номинации «Лучший телефильм или мини-сериал» победу одержала «Большая маленькая ложь»
. У телешоу также награды за роли Николь Кидман
, Александра Скарсгарда
и Лоры Дерн
.
Лучшим драматическим сериалом признан «Рассказ служанки»
. Элизабет Мосс
получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале».
Среди комедийных сериалов отметили «Удивительную миссис Мейзел»
. Рэйчел Броснахэн
за исполнение главной роли в этом телешоу наградили в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале».
обсуждение >>