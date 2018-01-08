«Золотой глобус-2018»: «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Леди Бёрд» — лучшие фильмы

В Лос-Анджелесе победой фильма Мартина Макдоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
завершилась 75
-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»
.
Картина удостоена четырёх наград: за лучший драматический фильм, сценарий, лучших актрису (Фрэнсис Макдорманд
) и актёра второго плана (Сэм Рокуэлл
).
Что касается лучшей комедии или мюзикла, то ею стала «Леди Бёрд»
, отмеченная также премией за роль Сирши Ронан
.
Не осталась без статуэток и «Форма воды»
. Картине Гильермо дель Торо
вручили награды за музыку (Александр Деспла
) и режиссуру.
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