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«Золотой глобус-2018»: «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Леди Бёрд» — лучшие фильмы

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8 января 2018
В Лос-Анджелесе победой фильма Мартина Макдоны «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» завершилась 75-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

Картина удостоена четырёх наград: за лучший драматический фильм, сценарий, лучших актрису (Фрэнсис Макдорманд) и актёра второго плана (Сэм Рокуэлл).

Что касается лучшей комедии или мюзикла, то ею стала «Леди Бёрд», отмеченная также премией за роль Сирши Ронан.

Не осталась без статуэток и «Форма воды». Картине Гильермо дель Торо вручили награды за музыку (Александр Деспла) и режиссуру.
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