«Золотой глобус-2018»: «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Леди Бёрд» — лучшие фильмы

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Интервью Рустам Мосафир: «Искусство и насилие неразрывно связаны» Режиссер «Скифа» о том, как снималась картина, на каком языке говорят скифы и почему их мир так жесток

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