«Золотой глобус-2018»: Гэри Олдман, Фрэнсис Макдорманд, Джеймс Франко и Сирша Ронан признаны лучшими актёрами

Определились победители 75
-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»
в актёрских номинациях.
Лучшими драматическими актёрами признаны Гэри Олдман
(«Тёмные времена»
) и Фрэнсис Макдорманд
(«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
). В номинациях, посвящённых актёрским работам в мюзикле и комедии, «Золотые глобусы» достались Джеймсу Франко
(«Горе-творец»
) и Сирше Ронан
(«Леди Бёрд»
). Сэма Рокуэлла
(«Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури») и Эллисон Дженни
(«Тоня против всех»
) наградили как лучших актёров второго плана.
В телевизионном конкурсе в лидеры выбилась «Большая маленькая ложь»
. Николь Кидман
получила статуэтку как лучшая актриса в телефильме или мини-сериале, а Александра Скарсгарда
и Лору Дерн
отметили за роли второго плана.
Ивэн Макгрегор
, сыгравший в третьем сезоне «Фарго»
, удостоен награды в номинации «Лучший актёр в телефильме или мини-сериале». Элизабет Мосс
(«Рассказ служанки»
) и Стерлинг К. Браун
(«Это мы»
) получили «Золотой глобус» за драматические роли, а Азиз Ансари
(«Мастер не на все руки»
) и Рэйчел Броснахэн
(«Удивительная миссис Майзел»
) — за отличную актёрскую работу в ситкомах.
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