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«Золотой глобус-2018»: Гэри Олдман, Фрэнсис Макдорманд, Джеймс Франко и Сирша Ронан признаны лучшими актёрами

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Новости кино >>
8 января 2018
Определились победители 75-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» в актёрских номинациях.

Лучшими драматическими актёрами признаны Гэри Олдман («Тёмные времена») и Фрэнсис Макдорманд («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»). В номинациях, посвящённых актёрским работам в мюзикле и комедии, «Золотые глобусы» достались Джеймсу Франко («Горе-творец») и Сирше Ронан («Леди Бёрд»). Сэма Рокуэлла («Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури») и Эллисон Дженни («Тоня против всех») наградили как лучших актёров второго плана.

Команда «Большой маленькой лжи» с наградами

В телевизионном конкурсе в лидеры выбилась «Большая маленькая ложь». Николь Кидман получила статуэтку как лучшая актриса в телефильме или мини-сериале, а Александра Скарсгарда и Лору Дерн отметили за роли второго плана.

Ивэн Макгрегор, сыгравший в третьем сезоне «Фарго», удостоен награды в номинации «Лучший актёр в телефильме или мини-сериале». Элизабет Мосс («Рассказ служанки») и Стерлинг К. Браун («Это мы») получили «Золотой глобус» за драматические роли, а Азиз Ансари («Мастер не на все руки») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Майзел») — за отличную актёрскую работу в ситкомах.
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Азиз АнсариСтерлинг К. БраунЛора ДернНиколь КидманИвэн МакгрегорФрэнсис МакдормандЭлизабет МоссГэри ОлдманСэм РокуэллСирша РонанАлександр СкарсгардДжеймс Франко
фильмы
Большая маленькая ложьЛеди БёрдРассказ служанкиТёмные временаТоня против всехТри билборда за пределами Эббинга, штат МиссуриФарго

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