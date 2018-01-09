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Герои «Американской истории ужасов» переместятся в будущее

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9 января 2018
Продюсер, режиссер и сценарист Райан Мерфи рассказал, что сюжет восьмого сезона «Американской истории ужасов» будет разворачиваться в будущем.

«Это ближайшее будущее, проекционная история», – цитирует его издание The Hollywood reporter.

Герои «Американской истории ужасов» переместятся в будущее

Мерфи подчеркнул, что новый сезон будет отличаться от всего того, что было снято ранее.

Ожидается, что премьера новых эпизодов состоится осенью 2018 года. Участие в съемках пока что подтвердила только Сара Полсон.

7-й сезон сериала под названием «Культ», посвящённый президентским выборам в США 2016-го года, появился на экранах в прошлом сентябре.

«Американская история ужасов» выходит с 2011 года и уже была удостоена двух «Золотых глобусов» (в 2012 и 2016 годах), а также трёх премий Emmy (в 2012, 2013 и 2014 годах). Роли в сериале исполняли Кэти Бэйтс, Эван Питерс, Джессика Лэнг, Денис О’Харе и другие.
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Кэти БэйтсДжессика ЛэнгДенис О'ХареЭван ПитерсСара Полсон
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Американская история ужасов

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