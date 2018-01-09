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Новости кино Ридли Скотт может снять продолжение «Бегущего по лезвию» У режиссера уже есть идея для третьей картины.

Новости кино «Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA Опубликован список номинантов на британскую награду.

Новости кино Четвёртый сезон «Фарго» выйдет на экраны не раньше 2019 года Из-за плотного графика Ной Хоули не сможет начать работу над продолжением раньше.

Новости кино Герои «Американской истории ужасов» переместятся в будущее Восьмой сезон расскажет о событиях ближайших 10-20 лет.

Ролики фильмов «Астрал 4: Последний ключ» Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми.

Обзор сериалов «МакМафия»: В России их называют олигархами Алексей Серебряков, Мария Шукшина и Джеймс Нортон в сериале BBC, где плохие не только русские