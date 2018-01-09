Герои «Американской истории ужасов» переместятся в будущее

Продюсер, режиссер и сценарист Райан Мерфи
рассказал, что сюжет восьмого сезона «Американской истории ужасов
» будет разворачиваться в будущем.
«Это ближайшее будущее, проекционная история
», – цитирует его издание The Hollywood reporter
.
Мерфи подчеркнул, что новый сезон будет отличаться от всего того, что было снято ранее.
Ожидается, что премьера новых эпизодов состоится осенью 2018 года. Участие в съемках пока что подтвердила только Сара Полсон
.
7-й сезон сериала под названием «Культ», посвящённый президентским выборам в США 2016-го года, появился на экранах в прошлом сентябре.
«Американская история ужасов» выходит с 2011 года и уже была удостоена двух «Золотых глобусов» (в 2012 и 2016 годах), а также трёх премий Emmy (в 2012, 2013 и 2014 годах). Роли в сериале исполняли Кэти Бэйтс
, Эван Питерс
, Джессика Лэнг
, Денис О’Харе
и другие.
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