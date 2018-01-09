Четвёртый сезон «Фарго» выйдет на экраны не раньше 2019 года

Четвертый сезон сериала «Фарго
» может появиться на экранах в 2019 году. Об этом заявил исполнительный директор телеканала FX Джон Ландграф
.
Как сообщает издание Variety
, сценарист Ной Хоули
в разговоре с Ландграфом заявил, что у него уже есть идеи для следующего сезона. Однако из-за плотного графика Хоули новые эпизоды вряд ли появятся раньше следующего года.
«Фарго» представляет собой криминальную антологию в жанре чёрной комедии. По сюжету маленький захолустный городок в штате Миннесота живет неспешной провинциальной жизнью. Но однажды в этот мирный уголок приезжает Лорн Малво, профессиональный киллер и сразу же становится угрозой для мирных обывателей. Судьба сводит его с местным неудачником - страховым агентом Лестером Найгаардом. Лорн сразу понимает, кто перед ним и решает изменить жизнь Лестера раз и навсегда.
В картине снялись Билли Боб Торнтон
, Мартин Фриман
, Ивэн МакГрегор
, Кэрри Кун
, Мэри Элизабет Уинстэд
и другие.
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