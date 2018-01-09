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«Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA

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Новости кино >>
9 января 2018
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию «Лучший неанглоязычный фильм» Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Среди конкурентов картины оказались «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи», «Служанка», «Коммивояжер» и «Она».

«Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA

На звание «Лучший фильм» претендуют пять картин: «Зови меня своим именем», «Дюнкерк», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Темные времена».

«Лучшей актрисой» может стать Аннетт БенингКинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Фрэнсис Макдормэнд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго РоббиТоня против всех»), Салли Хокинс («Форма воды») или Сирша РонанЛеди Берд»).

На мужской аналог награды претендуют Дэниел Дэй-ЛьюисПризрачная нить»), Дэниэл КалуяПрочь»), Гэри Олдмен («Темные времена»), Джейми Белл («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле») и Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

«Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA

За звание «Лучший режиссер» поборются Дени ВильнёвБегущий по лезвию 2049»), Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Гильермо дель Торо («Форма воды») и Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

«Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA

«Тайна Коко», «Ван Гог. С любовью, Винсент» и «Жизнь Кабачка» номинированы на премию «Лучший анимационный фильм».
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