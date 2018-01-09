«Нелюбовь» Звягинцева претендует на премию BAFTA

«Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
номинирована на премию «Лучший неанглоязычный фильм» Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA
).
Среди конкурентов картины оказались «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
», «Служанка
», «Коммивояжер
» и «Она
».
На звание «Лучший фильм» претендуют пять картин: «Зови меня своим именем
», «Дюнкерк
», «Форма воды
», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури
» и «Темные времена
».
«Лучшей актрисой» может стать Аннетт Бенинг
(«Кинозвезды не умирают в Ливерпуле
»), Фрэнсис Макдормэнд
(«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби
(«Тоня против всех
»), Салли Хокинс
(«Форма воды») или Сирша Ронан
(«Леди Берд
»).
На мужской аналог награды претендуют Дэниел Дэй-Льюис
(«Призрачная нить
»), Дэниэл Калуя
(«Прочь
»), Гэри Олдмен
(«Темные времена»), Джейми Белл
(«Кинозвезды не умирают в Ливерпуле») и Тимоти Шаламе
(«Зови меня своим именем»).
За звание «Лучший режиссер» поборются Дени Вильнёв
(«Бегущий по лезвию 2049
»), Лука Гуаданьино
(«Зови меня своим именем»), Кристофер Нолан
(«Дюнкерк»), Гильермо дель Торо
(«Форма воды») и Мартин Макдонах
(«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
«Тайна Коко
», «Ван Гог. С любовью, Винсент
» и «Жизнь Кабачка
» номинированы на премию «Лучший анимационный фильм».
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