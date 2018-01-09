«Красный воробей»: орудие в мировой борьбе за господство

В триллере Фрэнсиса Лоуренса
снялись Джоэл Эдгертон
, Сергей Полунин
, Шарлотта Рэмплинг
и Дженнифер Лоуренс
.
По сюжету офицер российской разведки Доминика Егорова должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша – главного крота американцев в России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих страны. Заваривается каша, и впоследствии Доминика, желая отомстить своим хозяевам, начинает работать на ЦРУ и пытается выявить предателя в Вашингтоне.
Картина выйдет на российские экраны в апреле 2018 года.
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