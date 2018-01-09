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«Красный воробей»: орудие в мировой борьбе за господство

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Новости кино >>
9 января 2018
В триллере Фрэнсиса Лоуренса снялись Джоэл Эдгертон, Сергей Полунин, Шарлотта Рэмплинг и Дженнифер Лоуренс.



По сюжету офицер российской разведки Доминика Егорова должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша – главного крота американцев в России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих страны. Заваривается каша, и впоследствии Доминика, желая отомстить своим хозяевам, начинает работать на ЦРУ и пытается выявить предателя в Вашингтоне.

Картина выйдет на российские экраны в апреле 2018 года.
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персоны
Дженнифер ЛоуренсФрэнсис ЛоуренсСергей ПолунинШарлотта РэмплингДжоэл Эдгертон

обсуждение >>
№ 2
слон тЕлефан   9.01.2018 - 19:41
не только же россии спящих ставить читать далее>>
№ 1
Злой подглядывающий (Марс - сити)   9.01.2018 - 18:40
Жду с нетерпением! Будет великолепный фильм на актуальные темы. А что вы хотели? Сами кашку завалили, сами и подтирайте! Это и есть "Холодная война" во всех ее проявлениях. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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