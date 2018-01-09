Ридли Скотт может снять продолжение «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотт
заявил о намерении снять продолжение «Бегущего по лезвию
». По словам режиссера, у него даже есть идея для новой картины.
«Я думаю, что есть другая история: у меня есть еще одна, которая готова к развитию. Так что, безусловно, один фильм можно точно снять
», – цитирует его издание Digital Spy
.
Оригинальная картина «Бегущий по лезвию бритвы» вышла на экраны в 1982 году. По сюжету бывший полицейский из специального космического подразделения вынужден выследить и уничтожить прибывших на Землю репликантов - человекоподобных роботов, которые вышли из-под контроля. Ситуация осложняется тем, что полицейский влюбляется в одну из репликанток и начинает испытывать сильные душевные сомнения в правоте своего дела.
В октябре 2017 года на экраны вышел «Бегущий по лезвию 2049
», режиссером которого стал Дени Вильнёв
. Через 30 лет после событий первой картины офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает отыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
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