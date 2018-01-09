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Ридли Скотт может снять продолжение «Бегущего по лезвию»

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9 января 2018
Ридли Скотт заявил о намерении снять продолжение «Бегущего по лезвию». По словам режиссера, у него даже есть идея для новой картины.

«Я думаю, что есть другая история: у меня есть еще одна, которая готова к развитию. Так что, безусловно, один фильм можно точно снять», – цитирует его издание Digital Spy.

Ридли Скотт может снять продолжение «Бегущего по лезвию»

Оригинальная картина «Бегущий по лезвию бритвы» вышла на экраны в 1982 году. По сюжету бывший полицейский из специального космического подразделения вынужден выследить и уничтожить прибывших на Землю репликантов - человекоподобных роботов, которые вышли из-под контроля. Ситуация осложняется тем, что полицейский влюбляется в одну из репликанток и начинает испытывать сильные душевные сомнения в правоте своего дела.

В октябре 2017 года на экраны вышел «Бегущий по лезвию 2049», режиссером которого стал Дени Вильнёв. Через 30 лет после событий первой картины офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает отыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
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Бегущий по лезвию 2049Бегущий по лезвию бритвы

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