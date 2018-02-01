Владимир Меньшов попал в «черный список» Минкульта Украины

Министерство культуры Украины по запросу Службы безопасности внесло кинорежиссера и актера Владимира Меньшова
в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.
В обновленном списке также появилась фамилия поэта-песенника Ильи Резника
.
В списке Минкульта уже числится более 140 российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. Среди них – актеры Василий Лановой
, Олег Табаков
и Валентин Гафт
, режиссеры Карен Шахназаров
, Павел Лунгин
, Никита Михалков
и другие.
Кроме того, в стране действует запрет трансляции 646 фильмов и сериалов, среди которых картины российского производства «Сваты
», «Жизнь без грима
», «Притяжение
», «Дело о «Мёртвых душах
» и другие.
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