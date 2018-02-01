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Владимир Меньшов попал в «черный список» Минкульта Украины

1 февраля
2018 год
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Новости кино >>
1 февраля 2018
Министерство культуры Украины по запросу Службы безопасности внесло кинорежиссера и актера Владимира Меньшова в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.

Владимир Меньшов попал в «черный список» Минкульта Украины

В обновленном списке также появилась фамилия поэта-песенника Ильи Резника.

В списке Минкульта уже числится более 140 российских артистов, которым запрещен въезд на Украину. Среди них – актеры Василий Лановой, Олег Табаков и Валентин Гафт, режиссеры Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Никита Михалков и другие.

Кроме того, в стране действует запрет трансляции 646 фильмов и сериалов, среди которых картины российского производства «Сваты», «Жизнь без грима», «Притяжение», «Дело о «Мёртвых душах» и другие.
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персоны
Валентин ГафтВасилий ЛановойПавел ЛунгинВладимир МеньшовНикита МихалковОлег ТабаковКарен Шахназаров
фильмы
Дело о "Мёртвых душах"ПритяжениеСваты

обсуждение >>
№ 5
Эпикуреец Харьков   1.02.2018 - 19:38
На №1Joe.Так да не так, земляче.Не за прошлые заслуги, не за советскую голливудщину-1980.А за геополитические ляпы-2017, за финансирование террориста Прилепина. читать далее>>
№ 4
мария барвиста (киев)   1.02.2018 - 16:15
у нас своих таких же малахольных хватает, тем более меньшову Украина тоже не интересна читать далее>>
№ 3
Семруч (Ленинград)   1.02.2018 - 15:27
А Меньшову жарко или холодно от того в какой список он попал? читать далее>>
№ 2
Харитон (СССР)   1.02.2018 - 15:10
... То же самое хотел написать. Помимо того что в заголовке "небезопасности", а в "тексте "безопасности", - а как вообще в принципе можно угрожать небезопасности? А автору текста... читать далее>>
№ 1
Joe (Харьков)   1.02.2018 - 14:59
Ну ещё бы, он в 79-м же ж кино про Москву снимал, оно ещё Оскар выиграло. Террориста видно издалека. Молодец наш пердизент Потрошенко Завулон Алексеич, Светлых нужно искоренять. А то уж больно лицо у Меньшова... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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