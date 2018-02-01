По мотивам серии игр «Супербратья Марио» снимут мультфильм

Nintendo совместно с Illumination Entertainment создадут мультфильм по мотивам популярной видеоигры «Супербратья Марио».
«Nintendo и Illumination стали партнерами по созданию фильма с Марио в главной роли, сопродюсерами картины выступят Сигэру Миямото и Крис Меледандри», - сообщила в своем Твиттере компания-создатель игры.
фото: Nintendo
Какие-либо другие подробности создания мультфильма на данный момент остаются в секрете.
Персонаж Марио впервые появился в игре в 1981 году. Серия сала одной из самых крупных в истории. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», главными героями которого стали братья Марио и Луиджи. Однако, фильм, сюжет которого не повторяет события игры, провалился в прокате. По мотивам серии также выпущено несколько мультсериалов.
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