Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

По мотивам серии игр «Супербратья Марио» снимут мультфильм

1 февраля
2018 год
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
1 февраля 2018
Nintendo совместно с Illumination Entertainment создадут мультфильм по мотивам популярной видеоигры «Супербратья Марио».

«Nintendo и Illumination стали партнерами по созданию фильма с Марио в главной роли, сопродюсерами картины выступят Сигэру Миямото и Крис Меледандри», - сообщила в своем Твиттере компания-создатель игры.

По мотивам серии игр «Супербратья Марио» снимут мультфильм
фото: Nintendo

Какие-либо другие подробности создания мультфильма на данный момент остаются в секрете.

Персонаж Марио впервые появился в игре в 1981 году. Серия сала одной из самых крупных в истории. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», главными героями которого стали братья Марио и Луиджи. Однако, фильм, сюжет которого не повторяет события игры, провалился в прокате. По мотивам серии также выпущено несколько мультсериалов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Супербратья Марио

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Журавлёв
1 февраля ушёл из жизни актёр Валерий Журавлёв.
Анатолий Резников
31 января 2018 года ушёл из жизни режиссёр Анатолий Резников.
Мария Саакян
28 января ушла из жизни режиссёр Мария Саакян.
Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Алексей Ведерников (II)
Улдис-Янис Вейспалс
Владислав Демченко
Олег Жилин
Мария Жукова
Татьяна Кузнецова (II)
Егор Рыбаков
Галина Сергеева
Айтурган Темирова
Макарена Гомес
Дориан Грэй
Бонита Грэнвилл
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
Тоня против всех
комедия, спортивный фильм
США, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Эйфория
арт-хаус, драма
Великобритания, Германия, Швеция, 2017
Кое-что на день рождения
трагикомедия
США, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью