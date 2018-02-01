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Netflix возобновил съемки последнего сезона «Карточного домика»

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1 февраля 2018
Съемки шестого сезона «Карточного домика», приостановленные в октябре из-за скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси, возобновлены. Об этом сообщает издание Variety.

В работе над финальными эпизодами примут участие актеры Дайан Лэйн и Грег Киннер. Какие именно роли они исполнят, пока неизвестно.

Netflix возобновил съемки последнего сезона «Карточного домика»

Ранее сообщалось, что в шестом сезоне будет всего восемь эпизодов (а не 13 как обычно), в центре которых окажется Клер Андервуд (Робин Райт). В новых сериях также появятся персонажи Майкла Келли, Дерека Сесила, Джейн Аткинсон, Патриции Кларксон и Бориса МакГайвера.

Работа над заключительным сезоном «Карточного домика» была приостановлена в конце октября из-за скандала с Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах. В последствии MRC и Netflix расторгли контракт с актёром.

По сюжету сериала безжалостный и хитроумный конгрессмен Фрэнсис Андервуд и его супруга Клер ни перед чем не остановятся, чтобы пробиться на самый верх. Эта острая политическая драма открывает перед зрителями мир большой политики – мир, в котором правят алчность, секс и коррупция.
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персоны
Джейн АткинсонМайкл Келли (V)Грег КиннерПатриция КларксонДайан ЛэйнБорис МакГайверРобин РайтКевин Спейси
фильмы
Карточный домик

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