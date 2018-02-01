Netflix возобновил съемки последнего сезона «Карточного домика»

Съемки шестого сезона «Карточного домика
», приостановленные в октябре из-за скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси
, возобновлены. Об этом сообщает издание Variety
.
В работе над финальными эпизодами примут участие актеры Дайан Лэйн
и Грег Киннер
. Какие именно роли они исполнят, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в шестом сезоне будет всего восемь эпизодов (а не 13 как обычно), в центре которых окажется Клер Андервуд (Робин Райт
). В новых сериях также появятся персонажи Майкла Келли
, Дерека Сесила
, Джейн Аткинсон
, Патриции Кларксон
и Бориса МакГайвера
.
Работа над заключительным сезоном «Карточного домика» была приостановлена в конце октября из-за скандала с Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах. В последствии MRC и Netflix расторгли контракт с актёром.
По сюжету сериала безжалостный и хитроумный конгрессмен Фрэнсис Андервуд и его супруга Клер ни перед чем не остановятся, чтобы пробиться на самый верх. Эта острая политическая драма открывает перед зрителями мир большой политики – мир, в котором правят алчность, секс и коррупция.
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