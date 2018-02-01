Довлатов: «Пиши-пиши, что-то после тебя останется»

В картине Алексея Германа-младшего
снялись Милан Марич
, Данила Козловский
, Елена Лядова
, Светлана Ходченкова
, Антон Шагин
и другие.
Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове — она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще это история о времени и о городе — Ленинграде, который в то время был центром литературой и театральной жизни.
«Довлатов», мировая премьера которого состоится в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.
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