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Довлатов: «Пиши-пиши, что-то после тебя останется»

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1 февраля 2018
В картине Алексея Германа-младшего снялись Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и другие.



Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове — она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще это история о времени и о городе — Ленинграде, который в то время был центром литературой и театральной жизни.

«Довлатов», мировая премьера которого состоится в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.
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персоны
Алексей Герман (младший)Данила КозловскийЕлена ЛядоваМилан МаричСветлана ХодченковаАнтон Шагин

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