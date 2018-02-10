«Пилигрим» приглашает на онлайн-премьеру фильма «Молоко»

10
и 11 февраля
состоится официальная онлайн-премьера короткометражной ленты Дарьи Власовой «Молоко»
. В течение двух дней картина будет доступна для бесплатного и легального просмотра на онлайн-платформе российского авторского кино «Пилигрим»
. Каждый зритель сможет финансово поддержать создателей фильма, уточняет пресс-служба платформы.
В короткометражной ленте заняты Виталий Ходин
, Мария Болонкина
, Игорь Ясулович
, Ярослава Базаева
и Глеб Морозов
. По сюжету идеальная семья: мама, папа, дочь, сын и дедушка живут на 14-ом этаже многоквартирного дома. Однажды утром на их кухне появляется корова.
Мировая премьера фильма состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале в программе Generation 14plus. Картина стала одним из самых успешных российских коротких метров за последние годы: cпецприз Гильдии кинокритиков и киноведов и специальное упоминание жюри на Кинотавре, участие в программе Global Russians в рамках Каннского кинофестиваля, главные призы на фестивалях «Святая Анна», shnit Worldwide Shortfilmfestival (программа Made In Russia), KONIK festival и множество других наград по всему миру.
«Фестивальная судьба фильма складывается прекрасно, на мой взгляд. Во многом благодаря Яне Буряк
(продюсеру фильма), а также Ханне Мироненко и Festagent, которые занимаются продвижением фильма. В этом году картина побывала в Берлине, Каннах, Сочи, Калининграде, Триполи, Бильбао, Лидсе, Брно, Тегеране, Рио-де-Жанейро и многих других городах. Я очень люблю фестивали — не столько сами церемонии, сколько общение между участниками и организаторами и возможность посмотреть много нового кино», –
рассказала об успешной судьбе своей работы режиссёр Дарья Власова.
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