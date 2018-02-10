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«Пилигрим» приглашает на онлайн-премьеру фильма «Молоко»

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
10 и 11 февраля состоится официальная онлайн-премьера короткометражной ленты Дарьи Власовой «Молоко». В течение двух дней картина будет доступна для бесплатного и легального просмотра на онлайн-платформе российского авторского кино «Пилигрим». Каждый зритель сможет финансово поддержать создателей фильма, уточняет пресс-служба платформы.

«Пилигрим» приглашает на онлайн-премьеру фильма «Молоко»

В короткометражной ленте заняты Виталий Ходин, Мария Болонкина, Игорь Ясулович, Ярослава Базаева и Глеб Морозов. По сюжету идеальная семья: мама, папа, дочь, сын и дедушка живут на 14-ом этаже многоквартирного дома. Однажды утром на их кухне появляется корова.

Мировая премьера фильма состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале в программе Generation 14plus. Картина стала одним из самых успешных российских коротких метров за последние годы: cпецприз Гильдии кинокритиков и киноведов и специальное упоминание жюри на Кинотавре, участие в программе Global Russians в рамках Каннского кинофестиваля, главные призы на фестивалях «Святая Анна», shnit Worldwide Shortfilmfestival (программа Made In Russia), KONIK festival и множество других наград по всему миру.

«Фестивальная судьба фильма складывается прекрасно, на мой взгляд. Во многом благодаря Яне Буряк (продюсеру фильма), а также Ханне Мироненко и Festagent, которые занимаются продвижением фильма. В этом году картина побывала в Берлине, Каннах, Сочи, Калининграде, Триполи, Бильбао, Лидсе, Брно, Тегеране, Рио-де-Жанейро и многих других городах. Я очень люблю фестивали — не столько сами церемонии, сколько общение между участниками и организаторами и возможность посмотреть много нового кино», – рассказала об успешной судьбе своей работы режиссёр Дарья Власова.
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