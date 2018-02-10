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Тимоти Шаламе станет Генрихом Пятым

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
Тимоти Шаламе воплотит образ юного Генриха Пятого в исторической драме «Король» (The King), которую снимет для канала Netflix Дэвид Мишо («По волчьим законам»), сообщает Deadline.

Тимоти Шаламе

Фильм поведает о начальном этапе правления Генриха V в конце XIV века. Главный герой восседает на британский трон после гибели старшего брата, сложившего голову в бою незадолго до собственной коронации. Начинающему монарху досталась обескровленная страна, которая в ту пору как раз воевала с Францией.

Сценарий написал сам Мишо вместе с Джоэлом Эдгертоном. Продюсерская команда состоит из сценаристов картины, Брэда Питта, представляющего свою компанию Plan B, Деде Гарднер, Джереми Клейнера и Лиз Уоттс. Начало съёмок запланировано на июнь текущего года.
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