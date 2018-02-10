Тимоти Шаламе станет Генрихом Пятым

Тимоти Шаламе
воплотит образ юного Генриха Пятого
в исторической драме «Король»
(The King), которую снимет для канала Netflix Дэвид Мишо
(«По волчьим законам»
), сообщает Deadline.
Фильм поведает о начальном этапе правления Генриха V в конце XIV века. Главный герой восседает на британский трон после гибели старшего брата, сложившего голову в бою незадолго до собственной коронации. Начинающему монарху досталась обескровленная страна, которая в ту пору как раз воевала с Францией.
Сценарий написал сам Мишо вместе с Джоэлом Эдгертоном
. Продюсерская команда состоит из сценаристов картины, Брэда Питта
, представляющего свою компанию Plan B, Деде Гарднер
, Джереми Клейнера
и Лиз Уоттс
. Начало съёмок запланировано на июнь текущего года.
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