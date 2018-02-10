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Дженнифер Гарнер возвращается на телевидение

10 февраля
2018 год

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10 февраля 2018
Дженнифер Гарнер возвращается на телевидение спустя 12 лет после завершения «Шпионки».


Согласно изданию Variety, актриса сыграет в новом комедийном сериале HBO «Кемпинг», представляющем собой ремейк одноимённого британского телешоу Джулии Дэвис, над которым работают создатели «Девочек» Лина Данэм и Дженни Коннер.

Гарнер досталась роль Кэтрин, невероятно навязчивой и чрезмерно контролирующей жены, которая на 45-летие своего мужа Уолта отправляется на природу, где всё катится к чертям.

Продюсерами восьмисерийного ситкома числятся Дэвис, Кристин Ланган и Илен С. Лэндресс. По информации THR, съёмки стартуют весной в Лос-Анджелесе.
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