Дженнифер Гарнер
возвращается на телевидение спустя 12 лет после завершения «Шпионки»
.
Согласно изданию Variety, актриса сыграет в новом комедийном сериале HBO «Кемпинг»
, представляющем собой ремейк одноимённого британского телешоу Джулии Дэвис
, над которым работают создатели «Девочек» Лина Данэм
и Дженни Коннер
.
Гарнер досталась роль Кэтрин, невероятно навязчивой и чрезмерно контролирующей жены, которая на 45-летие своего мужа Уолта отправляется на природу, где всё катится к чертям.
Продюсерами восьмисерийного ситкома числятся Дэвис, Кристин Ланган
и Илен С. Лэндресс
. По информации THR, съёмки стартуют весной в Лос-Анджелесе.
обсуждение >>