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Звезда «Оно» продолжит заикаться

10 февраля
2018 год

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10 февраля 2018
Звезда «Оно» Джейден Либерер присоединился к хоррору «Домик» (The Lodge) – англоязычному дебюту Вероники Франц и Северина Фиалы, снявших знаменитый австрийский фильм ужасов «Спокойной ночи, мамочка».

Джейден Либерер

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, компанию молодому дарованию составят Ричард Армитейдж, Лия Макхью и Райли Кио. Съёмки картины начались на этой неделе в Монреале.

Сюжет закручен вокруг будущей мачехи, оказавшейся вместе с двумя детьми своего жениха в отдалённом поселке на отдыхе. Когда трио находит общий язык, происходят пугающие события, способные вызвать психологических демонов из религиозного детства женщины.

Сценарий написали Серджио Каши, Франц и Фиала. За производство отвечают Hammer Films и FilmNation Entertainment.
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