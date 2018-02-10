Звезда «Оно» продолжит заикаться

Звезда «Оно» Джейден Либерер
присоединился к хоррору «Домик»
(The Lodge) – англоязычному дебюту Вероники Франц
и Северина Фиалы
, снявших знаменитый австрийский фильм ужасов «Спокойной ночи, мамочка»
.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, компанию молодому дарованию составят Ричард Армитейдж
, Лия Макхью
и Райли Кио
. Съёмки картины начались на этой неделе в Монреале.
Сюжет закручен вокруг будущей мачехи, оказавшейся вместе с двумя детьми своего жениха в отдалённом поселке на отдыхе. Когда трио находит общий язык, происходят пугающие события, способные вызвать психологических демонов из религиозного детства женщины.
Сценарий написали Серджио Каши
, Франц и Фиала. За производство отвечают Hammer Films и FilmNation Entertainment.
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