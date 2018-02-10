Юэль Киннаман и Мирей Инос вновь поработают вместе

Звёзды «Убийства» Юэль Киннаман
и Мирей Инос
вместе с Эсме Крид-Майлз
(«Мистер Одиночество»
) исполнят центральные роли в телевизионном ремейке триллера Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие»
, сообщает Empire.
Вышедший в 2011 году боевик рассказывал о девушке, которую отец — бывший оперативник ЦРУ — превратил в идеального солдата ради мести бывшим работодателям. Соавтором сценария к ленте являлся Дэвид Фарр
, который адаптирует данный сюжет для телевидения и выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Бекки Клементс
и Марти Адельштейном
.
Образ Ханны вместо Сирши Ронан
воплотит Крид-Майлз. Киннаман предстанет в качестве отца титульной героини Эрика. А Инос станет специальным агентом Мариссой, чьей целью является захват юной убийцы.
В режиссёрском кресле — Сара Адина Смит
(«Чёрные праздники»
). За производство отвечают NBCUniversal International Studios и Amazon Studios. Съёмки запланированы на март, локации выбраны в Великобритании, Венгрии, Испании и Словакии. Показ состоится на потоковом сервисе Amazon.
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