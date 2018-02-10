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Юэль Киннаман и Мирей Инос вновь поработают вместе

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
Звёзды «Убийства» Юэль Киннаман и Мирей Инос вместе с Эсме Крид-Майлз («Мистер Одиночество») исполнят центральные роли в телевизионном ремейке триллера Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие», сообщает Empire.


Вышедший в 2011 году боевик рассказывал о девушке, которую отец — бывший оперативник ЦРУ — превратил в идеального солдата ради мести бывшим работодателям. Соавтором сценария к ленте являлся Дэвид Фарр, который адаптирует данный сюжет для телевидения и выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Бекки Клементс и Марти Адельштейном.

Образ Ханны вместо Сирши Ронан воплотит Крид-Майлз. Киннаман предстанет в качестве отца титульной героини Эрика. А Инос станет специальным агентом Мариссой, чьей целью является захват юной убийцы.

В режиссёрском кресле — Сара Адина Смит («Чёрные праздники»). За производство отвечают NBCUniversal International Studios и Amazon Studios. Съёмки запланированы на март, локации выбраны в Великобритании, Венгрии, Испании и Словакии. Показ состоится на потоковом сервисе Amazon.
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